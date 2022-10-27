«Художники» – жилье, вдохновленное Царицей

Компания DARS Development, хорошо известная в Волгограде как застройщик жилищного комплекса «Долина», объявила о начале нового проекта под необычным названием «Художники». Это два многоэтажных дома с многоуровневой парковкой более 19 тысяч кв. м., которые расположатся в живописной пойме реки Царица. Именно удачное местоположение и определило название комплекса – вид из новых квартир будет открываться впечатляющий. В «творческом» стиле будет выполнено и оформление общественных пространств и помещений.

– Нам очень интересен этот проект именно этой своей неординарной изюминкой, – говорит коммерческий директор DARS Development Дмитрий Софронов, – Моменты творчества всегда приятные и особенные. Хотим подарить это настроение будущим жильцам нашего комплекса! Первый дом «Художников» будет сдан в эксплуатацию до конца следующего года.

Дмитрий Софронов: «Мы благодарны жителям города за доверие».

А в жилом комплексе «Долина» строителями DARS Development в эти дни сдается уже 150-й дом. Это событие совпало с другим, еще более знаковым – компания отмечает седьмую годовщину с начала застройки «Долины». Размер застроенной за это время территории впечатляет – 70 га! И это еще даже не половина от запланированного: строится квартал «Приозерный» – это пять 22-этажных высоток, идут работы в «Долине – 2», которая в итоге займет площадь 67 га. Первый участок будет освоен в текущем году, второй – до конца 2025. Построенные в «Долине» дома — это малая часть всего проекта.

Совместными усилиями города и компании разбит Черкасовский сквер, озеленены значительные территории – «Долина» заслуженно носит неформальный статус экологического района. В компании придают огромное значение созданию всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. На первом месте дети – уже открыты три садика и школа на тысячу мест, в каждом дворе устанавливаются игровые и спортивные площадки.

Дмитрий Софронов: «Мы благодарны жителям города за доверие».

В семье Алексея и Ирины Курловых двое детей – сын Арсений ходит в школу, а дочка Злата – в детский сад. Растить их в «Долине» легко и комфортно, все есть – школа в пяти минутах ходьбы, а сад буквально через дорогу. Арсений со своими друзьями регулярно занимается спортом на уличных тренажерах, а Злата любит играть на детской площадке. А все вместе весело и приятно проводят время на прогулке в уютном сквере рядом с домом.

– Мы очень довольны районом и нашим домом, тут просто другой уровень жизни – все для человека, все для семьи, – говорит Ирина, – Даже не верится, что такая чистота, зелень и комфорт можно найти в самом центре мегаполиса – тут как будто за городом, правда!

Следующий шаг компании DARS Development – продолжить проект «Долина»: застройщики возводят здесь новый жилой квартал. Масштабы еще более внушительные – будет осваиваться территория площадью более 270 га, что в четыре раза больше «Долины – 1».

– Уже семь лет наша компания работает в Волгограде, – говорит Дмитрий Софронов, – Мы благодарны жителям города за доверие и за внимание к нашим проектам, а городские власти – за конструктивное сотрудничество на благо города!

Реклама. Застройщик ЖК «Долина» – ООО «СЗ Рент-Сервис», ИНН 7325124442, застройщик ЖК «Художники» — ООО «СЗ Артдевелопмент», ИНН 3460081460. Проектные декларации: https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/9834

Информация и фото предоставлены DARS Development

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