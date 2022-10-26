Фото: Канал «Домашний»

На канале Dомашний 5 ноября в 10:45 состоится премьера детективной мелодрамы «Поздний срок». Главные роли исполнили Любовь Толкалина и Александр Лазарев (младший).

Фото: Канал «Домашний»

Лера приехала покорять Москву, мечтая стать успешной журналисткой. Благодаря пробивному характеру девушки, ее талант замечает главный редактор московской газеты Юрий Смирнов и предлагает Лере работу. Спустя несколько лет она становится его женой, и они вместе открывают информационное агентство.

Фото: Канал «Домашний»

Счастливый брак, блестящая карьера – жизнь Леры была примером для многих, пока однажды не превратилась в кошмар – в дом врывается неизвестный и выстреливает в Смирнова. Его спасли, но он впал в кому...Лера продолжает бороться за его жизнь и когда надежды нет, Юра приходит в себя. В тоже время выясняется, что настоящий убийца ее мужа на свободе…

Фото: Канал «Домашний»

«Поздний срок»:

5 ноября в 10:45 Премьера на Dомашнем!

Количество серий: 8 Хронометраж: 48 минут Производство: ООО «Компания Феникс-Фильм» Генеральный продюсер: Ольга Манеева Продюсеры: Елена Метликина, Марина Яковлева Авторы сценария: Петр Смирнов, Яна Райская Режиссеры-постановщики: Игорь Мужжухин, Дмитрий Магонов Операторы-постановщики: Виктор Гончар, Антон Комаров, Александр Демидов Художник-постановщик: Ольга Зеленова Композитор: Максим Разумов

Кастинг-директор: Светлана Сухомлина В ролях: Любовь Толкалина, Александр Лазарев (младший), Кирилл Гребенщиков, Юрий Батурин, Олег Алмазов, Ксения Энтелис, Полина Кузьминская, Владимир Стеклов, Сергей Барковский, Павел Ордин, Дмитрий Гусев, Артём Мельничук, Ирина Пулина, Александр Рапопорт, Юлия Томашевская, Надежда Азоркина, Владимир Гориславец, Андрей Иванов и другие.

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