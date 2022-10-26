Сотрудница «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечена международной премией

Фото: Ирина СИМОНОВА

Нацеленность на результат, поддержание в коллективах командной работы, возможность обмениваться опытом, повышение престижа горных профессий, привлечение молодых и талантливых работников, развитие женского лидерства - одни из приоритетных задач компании.

Продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях способствует некоммерческая организация Women in Mining Russia, которая второй год организовывает самую яркую премию «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Это мероприятие стало одним из самых значимых событий и для нашей сотрудницы – Марины Зезекало.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Отметить существенный вклад, активную жизненную позицию и высокий профессионализм Марины Юрьевны решили ее коллеги, подав заявку в престижный конкурс в номинацию «Наставник года». К участникам предъявлялись обязательные требования: необходимо было работать непосредственно на производстве, иметь стаж в отрасли не менее 3-х лет, осуществлять наставническую и общественно-социальную деятельность.

Несколько месяцев оргкомитет конкурса выбирал самых достойных из 388 претенденток, представляющих 40 промышленных предприятий. В итоге в финал вышли 115 девушек из 90 городов, среди которых и Марина Зезекало. Торжественное мероприятие прошло в Москве в Общественной палате РФ. На встрече финалистки поделились своими профессиональными знаниями и историями успеха. Марина Юрьевна признается, что поездка очень вдохновила и замотивировала к новым свершениям.

«Быть среди лучших в своем деле – это ценнее, чем победа как таковая. Конечно, всегда очень трепетно присутствовать на таких масштабных отраслевых мероприятиях, но осознание, что я – часть такого уникального проекта для меня важнее. С большой уверенностью можно сказать, что компании, которые поддерживают ассоциацию, делают очень правильный выбор, ведь в горнодобывающей отрасли работают много умных, талантливых и прорывных женщин, которые нуждаются в такой поддержке», - отметила Марина Зезекало.