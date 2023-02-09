Загадили плитку, остановки, столбы: в Волгограде поймали расклейщиков объявлений

Такими листовками заклеили два района. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 9 февраля поймали и сдали полиции компанию молодых людей, которые ездили по городу на Geely Atlas с саратовскими номерами, и оставляли после себя кучу рекламных листовок о скупке барахла. Объявления клеили намертво на стойкий клей на тротуарную плитку, остановки, столбы, заборы. Отодрать их потом без следов практически невозможно. Троим парням из Саратова грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Городские власти написали заявление в полицию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Департамент городского хозяйства направил заявление в правоохранительные органы по факту несанкционированного размещения рекламных объявлений на объектах городской инфраструктуры, - рассказали в администрации Волгограда.

Троим парням грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Группу молодых людей в спортивных костюмах заметили волгоградские общественники, которые уже давно возмущались, что остановки общественного транспорта загадили листовками. Парни проехали по Ворошиловскому и Центральному районам на кроссовере с канистрами клея и пачками объявлений.

- Плитка, остановки, столбы. Около 4-х минут времени уходит на одну остановку… Фабрика Царица, Североморцев, Пивзавод ТЮЗ и так далее, в сторону центра, - рассказали очевидцы.

На место вызвали полицию. Несколько нарядов подъехали быстро. Молодым людям придется ответить за свои действия.

- Жители Саратова привлечены к ответственности за расклейку объявлений в не установленных для этих целей местах. Составлены административные протоколы, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

В мэрии подчеркивают, что дорожные предприятия и районные коммунальные службы постоянно чистят остановки, дома и прочие объекты от незаконно размещаемых листовок и надписей. Трудозатраты большие и малоэффективные. Так как спустя несколько дней павильоны и фасады вновь зарастают рекламой.