Ракета-носитель с изображением волгоградского монумента «Родина-мать» отправилась на МКС

Фото: фонд "Наследие"

Утром 9 февраля состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» с изображением волгоградского монумента «Родина-мать зовет!». Космический аппарат отправился на МКС с космодрома Байконур. За стартом ракеты с гостевой смотровой площадки следили волгоградские школьники. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Ракета-носитель доставит на МКС необходимые грузы. Также космонавты на Международной космической станции получат флаги Волгоградской области и фонда социальных проектов «Наследие», флешку с детскими рисунками конкурса «Волгоград, ты просто космос!», миниатюрную статуэтку «Родины-матери», вест которой составляет всего 3 грамма. А на Байконур привезли школьников из Волгограда и Волжского.

Фото: фонд "Наследие"

- 7 старшеклассников из школ Волгограда и Волжского - победители различных олимпиад по техническим наукам - отправились на космодром, чтобы стать свидетелями пуска космического аппарата. В ходе трехдневного пребывания для волгоградской делегации подготовлена обширная экскурсионная программа, - отметили в обладмине.

Волгоградским юным любителям космоса покажут стартовую и другие площадки космодрома, командный пункт, памятник первому искусственному спутнику Земли, Гагаринскую беседку и многое другое. Также школьники пообщались с Героем Советского Союза и России, исполнительным директором АО «Роскосмос» Сергеем Крикалевым.

Отметим, ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» - первый грузовик, который полетел на МКС в 2023 году. Запуск стал сотым успешным стартом российских космических ракет-носителей подряд. Космический аппарат должен состыковаться с МКС 11 февраля в 11.47 по московскому времени.

В настоящее время на Международной космической станции находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты Франциско Рубио, Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.