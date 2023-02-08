«Скажет последнее слово»: громкий судебный процесс над волгоградским генералом Музраевым переходит к прениям

Фото: пресс-служба Южного военного суда.

8 февраля в Южном окружном военном суде сообщили о дате нового судебного заседания над экс-главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым, которого обвиняют в поджоге дома губернатора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военсуда, прения сторон состоятся 28 февраля в 10.00 в Ростове-на-Дону, где сейчас находится генерал. Отметим, накануне завершилось судебное следствие.

По информации ведомства, в последний день зимы выступит государственный обвинитель. Прокурор запросит вердикт. Как ранее сообщалось, Музраеву грозит 20 лет тюрьмы. Затем выступил адвокат подсудимого. Генерал Михаил Кандуевич скажет последнее слово.

Напомним, Музраева обвиняют в организации террористического акта, а именно – поджоге дома главы региона Андрея Бочарова. Ему грозит длительное заключение за «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».

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