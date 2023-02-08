В Волгограде подростки бегали по сиденьям в автобусе и выпрыгивали из его окна - видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде компания подростков едва не разгромила автобус №2. Школьники сначала выражались нецензурной бранью и кричали, а затем вовсе стали прыгать по сиденьям. На замечания взрослых пассажиров подростки не реагировали. Водитель, доехав до остановки в Ворошиловском районе, заблокировал двери и вызвал полицию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пока автобус стоял с закрытыми дверями, подростки открыли небольшое окно и стали выпрыгивать на улицу. Это попало на камеру видеонаблюдения. Но сбежать им не удалось, полицейские приехали быстро. Школьников привлекли к ответственности.

- В отношении двоих подростков, достигших возраста привлечения к ответственности, составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Родители 14-летнего и 15-летнего мальчиков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - отметили в региональном Главке МВД.

Еще двоих подростков отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних.