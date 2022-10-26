Возможен отек слизистой и температура: волгоградский врач рассказал о побочных эффектах назальной вакцины от коронавируса

Ощущения те же, как будто вы воспользовались каплями от насморка, только вкус у вакцины более сладкий. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается вакцинация от коронавируса, но теперь жители региона имеют возможность получить защиту от COVID-19 через нос. Насадки для интерназального введения вакцины от коронавируса завезли во все прививочные пункты Волгоградской области. Сам препарат остался тот же – двухкомпонентный «Спутник V», просто изменилась форма его введения. Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №4 Валентина Еремина рассказала корреспонденту сайта volgograd.kp.ru, в чем преимущество вакцины, и каких побочек ждать.

МЕСТНАЯ ЗАЩИТА ЭФФЕКТИВНЕЕ

- Меньше побочного действия при таком введении, а эффект лучше. Формируется местный иммунитет в носоглотке, тем самым препятствуя проникновению вирусов в организм. То есть это дополнительный защитный барьер, - объясняет Валентина Еремина.

По словам врача, эффект будет сильнее, если первые прививки сделаны внутримышечно, а ревакцинация – назально. Поэтому в первую очередь назальную вакцину рекомендуют тем, у кого уже есть иммунитет. Теперь достаточно прививаться раз в полгода, и можно это делать новым способом.

Впрочем, большинство пунктов остается прежними: заполнение документов, осмотр врача, который принимает решение, какую вакцину выбрать. Потом медсестра вводит препарат. На наших глазах медик достает уже знакомую многим ампулу первого компонента, набирает препарат в шприц, а потом меняет иголку на насадку для орошения носа. И впрыскивает вакцину в одну из ноздрей пациента.

- Немного сладковатый вкус, - говорит женщина, которой только что ввели вакцину. Никакой боли - ощущения те же, как после приема капель от насморка.

Далее рекомендуют как и после внутримышечной инъекции «Спутником» отдохнуть полчаса в прививочном центре под наблюдением врачей. Если все хорошо, можно идти домой и отдыхать. Хотя побочек у такого введения меньше, но они есть.

ОТЕКЛА СЛИЗИСТАЯ НОСА? ВЫПЕЙТЕ ТАБЛЕТКУ ОТ АЛЛЕРГИИ

После введения прививки под кожу многие жаловались на сильную боль в руке в месте введения прививки, которая не проходила порой 2-3 дня. Не будет ли у вас так же отваливаться от боли нос? Нет. Но небольшой дискомфорт возможен.

- Возможен местный отек слизистой носа, он устраняется при помощи антигистаминных препаратов, - рассказывает врач. – Так же возможны головные боли и повышение температуры после прививки, это решается приемом обезболивающих и жаропонижающих средств.

МОЖНО ВСЕМ

Особых противопоказаний именно к назальной прививке нет. Если вам вообще можно вакцинироваться, то сделать это можно любым способом. Единственное, важно, чтобы у вас на момент введения препарата не был заложен нос.

- Прививку делаем всем. Беременным женщинам после 22 недели, - говорят в прививочном центре.

Как-то особенно готовиться к вакцинации не нужно. А вот после врачи рекомендуют не высмаркиваться, не курить и не есть в течение двух часов.

В Ворошиловском торговом центре назальные прививки от коронавируса можно делать в часы работы прививочного пункта на -1 этаже с 11.00 до 19.00. Препарат и насадки для интерназального введения имеются во всех прививочных кабинетах и пунктах.