Участвующие в СВО добровольцы из Волгоградской области получат по 100 тысяч рублей

Фото: Администрация Волгоградской области

Добровольцы из Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом губернатор Андрей Бочаров 26 октября заявил на встрече с волонтерами, которые оказывают содействие семьям участников СВО.

- Мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Считаю, это справедливо, - подчеркнул глава региона.

В Волгоградской области есть семьи, в которых один человек был мобилизован, а другой отправился в армию добровольцем.

- В семье из Камышина, которая была на встрече с родными мобилизованных граждан, муж был призван в рамках частичной мобилизации, а отец мужа пошел в армию добровольцем. На мой взгляд будет справедливо, если региональные меры поддержки будут предоставлены и сыну, и отцу. Людей, которые пошли добровольцами на основе своего сердечного и душевного порыва защищать Родину, у нас их, слава богу, много, - рассказал Андрей Бочаров.

Также губернатор отметил, что меры поддержки, которые предусмотрены семьям мобилизованных волгоградцев, должны распространяться и на родных добровольцев, участвующих в СВО. Поручения об этом уже даны органам власти.

Напомним, 11 октября Андрей Бочаров объявил о единовременной выплате в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. Спустя 2 дня волгоградцы начали получать единоразовую выплату. На сегодняшний день деньги были перечислены половине мобилизованных жителей региона.

- За прошедшие 10 дней единовременную региональную выплату по 100 000 рублей уже получили порядка 50% призванных в ходе частичной мобилизации жителей Волгоградской области. Такая работа продолжается. Средства предусмотрены в полном объеме, - рассказал 26 октября губернатор.

Облдума на прошлой неделе утвердила меры поддержки для родных мобилизованных волгоградцев. Семьи могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, путевки в здравницы и детские лагеря, бесплатное питание детей в школах, стипендию для студентов.

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