СТС запускает экстремальное шоу с Дмитрием Масленниковым

Фото: АО "СТС"

Поддерживать атлетов со всей страны предстояло тройке ведущих: видеоблогеру Дмитрию Масленникову, игроку регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василию Артемьеву и звезде сериала «Классная Катя» Валерии Астаповой.

Фото: АО "СТС"

Максим Рыбаков, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству: «Спортивное движение "ниндзя" популярно во всём мире и обрело большое количество последователей в России. Мы решили развивать это направление и силами нашей креативной команды создали уникальный зрелищный формат не только для поклонников этого спорта, но и для всех любителей соревновательных проектов».

Уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров, собирали из фрагментов, привезённых на 35 грузовиках. На разработку сооружения ушло полгода, а на монтаж — три недели. Конструкция содержит 1374 световых прибора и 400 квадратных метров светодиодных экранов.

По правилам в шоу проходят отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинале семьдесят атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Участников со всей страны ожидал невероятный аттракцион препятствий, аналога которым нет в мире. Создатели проекта получили больше 2000 заявок со всей России. В итоге в борьбу вступили 175 участников, среди которых: сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звёзд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других профессий.

Фото: АО "СТС"

Сложнейшая полоса препятствий ожидала и звёздных героев, в том числе музыканта Егора Шипа, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву, блогера Мухаммата Биттуева, олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна. «Трасса крутая! Конструкция что надо: в самый раз для проверки на прочность людей, приехавших со всей страны, — делился Егор Шип. — Очень впечатлило их желание пройти трассу, несмотря на дождь, холод и долгие съёмки».

Видеоблогер Дмитрий Масленников признавался, что в такую погоду его согревали термобельё и термопушка: «Дождь, морось, ветер — ткань промокала до нитки. Отстоять в такой одежде долго — практически невозможно, поэтому команда раздобыла нам термопушку. Под нашими костюмами ещё и несколько слоёв термобелья, оттого мы выглядели такими толстячками. Мы также грелись в трейлере, спасал и горячий обед с чаем. Но больше всего помогал драйв: переживали за участников как за близких».

Фото: АО "СТС"

Если Дмитрий и Василий поддерживали атлетов на высоте, то звезда сериала СТС «Классная Катя» Валерия Астапова встречала героев возле зрительской трибуны. «Хотелось, чтобы участники уходили от меня с улыбкой на лице и не падали духом! Мне важно было найти правильные слова для того, кто не дошёл с победой до конца дистанции, о которой так мечтал», — рассказывала актриса, которая впервые попробовала себя в роли телеведущей.

«СУПЕРНИНДЗЯ»

Премьера в новом сезоне СТС и на more.tv!

Производство: «Шоу Продакшн»

Жанр: экстремальное шоу

Продюсеры: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Фатима Гаппоева, Антон Гореславский

Режиссёр-постановщик: Юрий Кондратюк

Шеф-редактор: Ирина Лапикова

Сценаристы: Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов

Количество выпусков: 10

Хронометраж: 120 минут

Ведущие: Дмитрий Масленников, Василий Артемьев, Валерия Астапова

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