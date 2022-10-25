Корпорация МСП спасла предпринимателя Волгоградской области от необоснованного штрафа в сотни тысяч рублей

И принимаемые с ее участием изменения в нормативно-правовую базу приносят свои результаты, освобождая предпринимателей от излишней административной нагрузки или помогая восстанавливать их права.

С очередным случаем пришлось разбираться буквально на днях. Как рассказал в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, через «Сервис 360°» поступило обращение предпринимателя из Волгоградской области. Производитель сельскохозяйственных культур жаловался на действия сотрудников управления по вопросам миграции.

Как выяснилось, они без его ведома провели на территории предприятия проверку соблюдения миграционного законодательства и выявили ряд проблем. По итогам мероприятия в отношении владельца бизнеса было заведено административное дело. Оно грозило предпринимателю штрафом в размере 125-400 тыс. рублей за каждый пункт списка нарушений.

Однако проверяющие не учли, что еще в июле в КоАП были внесены изменения, которые разрешают заводить дела только после проверок, которые проходят во взаимодействии с проверяемыми. В данном случае никакого взаимодействия не было, и предприниматель узнал о штрафе по факту.

Решая проблему, Корпорация МСП работала во взаимодействии с Генпрокуратурой. Совместными усилиями удалось защитить предпринимателя от необоснованного штрафа, а инспектору вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о госконтроле (надзоре). К инспектору, вынесшему неправомерное решение, применили также дисциплинарные меры.

Напомним, предприниматели могут сообщить о нарушении прав при проверках или о случаях излишнего административного давления через Сервис 360°. Через форму обращения можно без волокиты добиться решения проблемы.