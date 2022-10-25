АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напоминает о правилах начисления платы за отопление

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АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напоминает волгоградцам, как формируется плата за отопление, если у вас есть индивидуальный и общедомовой приборы учета на отопление, а также, если счетчики тепла в МКД отсутствуют.

Для квартир, расположенных в доме, не оснащенном общедомовыми приборами учета тепла (ОДПУ), оплата начисляется, исходя из утвержденного норматива потребления, и равномерно распределяется на все 7 месяцев отопительного периода (с октября по апрель), что позволяет равномерно распределить финансовые траты и не увеличивать расходы в более холодные месяцы. Для различных типов домов в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей действует свой норматив.

Если МКД оснащен ОДПУ, то плата формируется, исходя из его контрольных показаний, которые УК обязана передавать ежемесячно. В таком случае жители оплачивают только то количества тепла, которое зашло в дом в конкретном месяце. При наличии индивидуального счетчика по отоплению, к расчёту будут также применяться фактические объемы потребленного ресурса, на основании показаний таких приборов.

Также, АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напоминает жителям, имеющим индивидуальные приборы учета по отоплению, о необходимости своевременной передачи показаний в адрес расчетного центра для корректного начисления платы. Передавать показания жители многоквартирных домов могут с 1 по 26 число каждого месяца.

По вопросам начисления платы за ЖКУ потребители могут обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону 32-50-50, отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании, либо воспользоваться электронным почтовым ящиком для обращения жителей orn@ivc34.ru.

Напомним, по информации ООО «Концессии теплоснабжения», в настоящее время все муниципальные котельные работают в штатном режиме. Ресурсоснабжающая организация подает тепло до ввода в дом, далее оно распределяется по внутридомовым сетям, которые находятся в зоне ответственности управляющей компании. Именно УК отвечает за качественную подачу тепла в многоквартирном доме

Наиболее распространённая ситуация, с которой в настоящий момент обращаются жители – это отсутствие отопления в конкретной комнате/ квартире/подъезде жилого дома. Причиной этого является завоздушенность локальных участков стояков, образующаяся при запуске внутридомовой сети отопления. В таком случае жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Контакты УК расположены на оборотной стороне платежной квитанции. Получив заявку жильцов, УК обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей и устранить недочет, после чего в течение нескольких часов ресурс должен начать поступать по стояку.