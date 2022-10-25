История с обрушением потолка в квартире дитя Сталинграда дошла до Бастрыкина

На кухне пенсионерки 10 дней зияла дыра в небо. Фото: из личного архива героев публикации

Многострадальный исторический дом на улице Мира, 13 в центре Волгограда много лет ждал капитального ремонта. Жильцы его дождались. Но, если раньше там один за другим сыпались балконы, то теперь из-за раскрытой кровли и протечек в квартире 85-летней пенсионерки Али Рыбиной, которая пережила Сталинградскую битву, рухнул потолок на кухне. Его неспешно залатали, но саму крышу – нет. Так что дождь в квартире идет по сей день. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

«Когда пошли дожди, все начало капать»

Ремонт в доме №13 на улице Мира начался весной 2022 года и сопровождался скандалами. Фасад дома-памятника решили привести в первоначальный вид. Жильцы сначала боролись за свои кондиционеры и застекленные балконы, потом – за обвивающий стены виноград. Беды 85-летней Али Рыбиной начались, когда в доме начали капитально ремонтировать крышу. Кровлю в этом году сняли только в двух подъездах из двадцати - №11 и №12. Потолок в квартире пенсионерки на верхнем этаже начал протекать еще летом.

Так выглядят потолки по всей квартире. Фото: из личного архива героев публикации

- Лето было, жарко, сухо. Мы относились с пониманием, надеялись, что новую кровлю к осени поставят. Над 11-м подъездом подрядчики сделали крышу, но пришла комиссия, проверила, сказали, что не соблюдены СНиПы, все нужно переделывать. Над нашим подъездом поставили стропила, балки заменили и покрыли кровлю железом, но не везде. Часть секции над нашей квартирой оставили открытой – через этот проем при помощи крана вывозили с чердака мусор. Чтобы защитить нас от дождя, они положили брезент и целлофан, когда пошли дожди, все это начало капать, - рассказал сайту volgograd.kp.ru зять хозяйки квартиры Сергей. - По моему мнению, субподрядчик, которого наняли для ремонта кровли, сделал все не так.

В августе после дождя крыша текла во всех помещениях, кроме одной комнаты. 19 августа с представителем ТСН составили первый акт о протечке. Жильцам пообещали, что бригада кровельщиков вот-вот придет после ремонта на Советской, 26. Мусор с чердака весь так и не вывезли. После каждого дождя потеки на обоях росли.

Верните крышу

Спустя полтора месяца, 8 октября, на кухне почти целиком обрушился разбухший от дождя потолок. К счастью, 85-летняя хозяйка в это время была в другой комнате, остальная семья - на даче. По словам жильцов, 10 октября в квартиру нагрянула комиссия с представителями фонда капремонта, ТСН, экспертизы, составили акт и пообещали в течение 10 дней сделать ремонт потолка. Еще в течение полутора недель на кухне зияла дыра в небо, которую прикрывал лишь висящий целлофан.

На кухне пенсионерки 10 дней зияла дыра в небо. Фото: из личного архива героев публикации

С 19 по 21 октября двое рабочих принялись за ремонт. Зачистили огромный провал – два на два метра. Положили доски, оштукатурили, зашпаклевали. В остальных комнатах, где также протекала крыша, ничего не сделали. Более 10 мешков строительного мусора жильцы вывозили сами. Но крыши над кухней по-прежнему не было. Утром 24 октября пошел сильный дождь, и все опять потекло по свежей штукатурке. Терпение жильцов кончилось.

После распоряжения председателя СКР Александра Бастрыкина 25 октября в квартире дитя Сталинграда снова побывали многочисленные комиссии, следователи, представители совета ветеранов и чиновники. Составили уже четвертый акт по факту затопления.

С такой кухней пришлось жить почти две недели. Фото: из личного архива героев публикации

- Мы хотим, чтобы нам закрыли кровлю, капитально, чтобы больше не капало, с утеплением. И только после этого сделали ремонт потолка в квартире. Подрядчик нам с лета все обещал, но толку никакого. Я лазил на крышу, там все еще лежит мусор, целлофан протекает. Каждый раз, когда идет дождь, щели в потолке расширяются, появляются пятна. У нас не евроремонт. Во всех комнатах пострадал потолок, оклеенный обоями, и обои на стенах по верху. На кухне обои полностью выведены из строя, самое страшное, что сильно пострадал дубовый паркет, - продолжает рассказ Сергей.

После обрушения дыру в потолке заделали, но он опять потек. Фото: из личного архива героев публикации

Пока семье пережившей Сталинградскую битву Али Рыбиной обещают в течение недели заделать крышу. Завтра здесь снова ждут гостей - руководителя фонда капремонта. Пожилая женщина из-за всей этой ситуации сильно переживает. Пятилетней девочкой она пережила войну, но на старости лет такого «подарка» судьбы совсем не ожидала. В суд семья обращаться не хочет, но получится ли договориться «полюбовно», пока не знает.

- Морально это очень тяжело. Людям веришь, думаешь, ну вот-вот сделают. Мы сами потом что-то придумаем, наладим быт, мама успокоится, - переживает дочь Али Рыбиной. – Главное, - крышу сделать, в четверг опять обещают ливень…

- В ходе капремонта бывают всякие нюансы. Дом у нас просто очень старый и ремонт надо было начинать еще 10 лет назад, - считает председатель ТСН Ольга Котенко. – Компания, которая делает этот капремонт, в принципе не отказывается от возмещения убытков. Да, не так быстро все делает, как нам хотелось бы, накладки есть, но хоть от общения они не отказываются.

По словам представителя компании «Мир» Тамерлана Солтагиреева, крыша дома действительно в очень плачевном состоянии. И сейчас подрядчик пытается во всем разобраться и уладить все проблемы с жильцами.