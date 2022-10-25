«Комсомолка» помогла замерзающим в своих квартирах волгоградцам получить тепло

У волгоградцев с начала отопительного сезона больше недели были холодные батареи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде отопительный сезон стартовал больше недели назад. Однако не у всех горожан в квартирах батареи стали горячими. Так замерзали жильцы дома №62 по улице Быстрова, который признан аварийным. В 5-этажке проживают 15 семей. Жильцы обратились в редакцию сайта volgograd.kp.ru с просьбой помочь, так как управляющей компании нет, а жалобы в администрацию Кировского района и районный ЖКХ не оказались бесполезными.

- Холод в квартирах нереальный, от конденсата вода на стенах, плесень, отпадают обои, кишат мокрицы, жильцы все болеют. От включения обогревателя выбивает пробки, так как проводка во всем доме тоже в аварийном состоянии. Мы замерзаем, - пожаловались жильцы дома ан улицы Быстрова.

Редакция сайта volgograd.kp.ru направила запрос в «Концессии теплоснабжения» по вопросу отсутствия отопления в 5-этажке в Кировском районе. В компании ответили, что теплоноситель подается в штатном режиме. Если в квартирах холод, нужно обратиться в УК, при ее отсутствии в районную администрацию или жилищную инспекцию Волгограда. Позже специалисты компании-концессионера из-за отсутствия в доме №62 на улице Быстрова управкомпании самостоятельно провели регулировку коммуникаций в здании, и квартиры начали отапливаться.

- Из-за отсутствия управляющей компании по адресу улице Быстрова, 62, «Концессии теплоснабжения» оказали содействие жителям данного МКД и собственными силами произвели регулировку параметров на внутридомовых коммуникациях. В настоящее время теплоснабжение в данный МКД подается в полном объеме, - отметили в компании.

Также в редакцию обратились волгоградцы, которые рассказали о холодных батареях в онкодиспансере. Сегодня все проблемы с отоплением в медучреждении были устранены.

- На сегодняшний день проблем с отоплением в онкологическом центре нет, все работает в штатном режиме, - сообщили в «Концессиях теплоснабжения».