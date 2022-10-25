Как жители Волгограда наблюдали за самым масштабным за 11 лет солнечным затмением: фоторепортаж

Вблизи солнечное затмение можно было посмотреть через телескоп в планетарии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда и области 25 октября стали свидетелями солнечного затмения. Оно было самым масштабным за последние 11 лет. Луна в максимальной фазе закрыла диск Солнца на 65%. Затмение длилось примерно в течение двух часов. Многие волгоградцы успели выйти на улицу, чтобы запечатлеть на камеру редкое астрономическое явление. Сайт volgograd.kp.ru показывает, как жители Волгограда наблюдали за солнечным затмением 25 октября 2022 года.

Луна скрыла диск Солнца на 65% Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Незащищенными глазами смотреть астрономическое явление было опасно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Солнечное затмение в городе можно было увидеть с 12.39. Максимум пришелся на 13.56, в этот момент Солнце было спрятано за Луной на 65%. Завершилось астрономическое явление в 15.10.

Через телескоп можно было увидеть проекцию Солнца, посчитать количество темных пятен на нем Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подобные солнечное затмение наблюдалось в 2011 году Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцам повезло, 25 октября погода не помешала посмотреть солнечное затмение. На небе не было ни облачка. И хоть было ясно, горожане обращали внимание, что на улице не так уж светло. Не все солнечные лучи достигали Земли.

У волгоградцев в ход шли солнцезащитные очки и темные стекла, чтобы не навредить глазам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда из разных точек города фотографировали момент затмения и следили за ним через темные стекла или солнцезащитные очки. Посетители планетария смогли понаблюдать за редким явлением через телескоп на астрономической площадке. Через прибор можно было увидеть проекцию Солнца, посчитать количество темных пятен на нем, разглядеть протуберанцы и полюбоваться моментом, когда Луна закрыла диск Солнца на 65%.

Фотографировать явление также следовала через темные стекла и линзы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

25 октября было частное солнечное затмение, также бывают полное и кольцеобразное. Подобное по фазе явление (65%) наблюдалось 4 января 2011 года. Следующее видимое затмение Солнца можно будет увидеть в Волгограде 2 августа 2027 года, только звезда будет скрыта лишь на 16%.

В планетарии собралось не мало юных любителей астрономии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Полное солнечное затмение в Царицыне наблюдалось 2 июля 1666 года. После этого, такое зрелище повторилось 15 февраля 1961 года, - рассказали в Волгоградском планетарии.