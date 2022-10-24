Аварий можно избежать

Фото: Ирина СИМОНОВА

Своевременный ремонт и правильное обслуживание оборудования позволяет продлить срок службы дорогостоящих узлов и агрегатов, избежать перерывов и простоев производства, сэкономить предприятию миллионы рублей.

Создание эффективной схемы поддержания работоспособности дорогостоящих промышленных агрегатов, организация текущих ремонтных работ в условиях действующего производства и другие актуальные вопросы поддержания исправного состояния машин и установок, используемых в горно-обогатительном цикле, обсудили специалисты служб технического обслуживания и ремонта оборудования «ЕвроХим-ВолгаКалия» и Усольского калийного комбината.

Сотрудники подразделений дирекции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования «ЕвроХим-ВолгаКалия» отправились в город Березники Пермского края, чтобы изучить практический опыт коллег на площадке Усольской сильвинитовой обогатительной фабрики.

Первый день рабочей поездки был посвящен знакомству с фабрикой и оборудованием. Работники Усольского комбината показали коллегам, как на их предприятии организована деятельность ремонтного подразделения, поделились своими наработками в области ремонта оборудования, безопасных методов и приемов выполнения слесарных и сварочных работ.

Так как Гремячинский горно-обогатительный комбинат совсем еще молодое предприятие, то работников «ЕвроХим-ВолгаКалия» особенно заинтересовала система организации текущих работ в условиях действующего производства. Гремячинцы посетили отделения обогащения и флотации, побывали в отделениях сушки и грануляции. Коллеги охотно отвечали на вопросы гостей, рассказывали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при обслуживании оборудования, и оптимальных способах их решения.

Большое внимание специалисты уделили использованию специального инструмента и современных средств индивидуальной защиты при выполнении определенных видов работ, таких, как, например, специальный пояс с фильтрами и принудительной подачей очищенного воздуха под маску сварщика, который используют электрогазосварщики при работе в емкостях.

В обеспечении безопасности персонала мелочей не бывает, очень важно правильное оснащение мастерских и даже организация хранения инструмента на стеллажах. Поэтому на протяжении всего времени пребывания на Усольском комбинате сотрудники Гремячинского ГОКа обходили и дотошно осматривали ремонтные мастерские всех подразделений фабрики.

Лучшие методы организации работы и самый ценный опыт, которыми щедро поделились с коллегами работники Усольского предприятия, конечно же, будут реализованы на Гремячинском ГОКе.