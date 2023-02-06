В госжилнадзоре прокомментировали бешеные январские платежки за ЖКУ в Волгоградской области

Счета волгоградцам пришли просто космические. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцы продолжают жаловаться на высокие платежи за жилищно-коммунальные услуги в январе 2023 года. Космические суммы многие увидели за отопление, многим пришел бешеный перерасчет за содержание общедомового имущества (СОИ). По сравнению с ноябрем и декабрем цифры выросли значительно. В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru пояснили, в чем может быть причина космических счетов и куда обращаться, если вы не согласны с расчетами.

Причина 1: индексация тарифов с декабря 2022 года

Во-первых, с 1 декабря 2022 года тарифы на ЖКУ в Волгограде и области выросли на 9%. Так, в Волгограде гигакалория тепла от «Концессий» теперь стоит 2350,97 рубля. Прибавка составила 194,11 рубля за Гкал. При этом тарифы в нашем регионе продолжают оставаться одними из самых доступных в стране, подчеркивают в госжинадзоре по Волгоградской области.

Причина 2: морозный январь 2023-го

При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии плату за отопление рассчитывают по показаниям счетчика. И тут цифры напрямую зависят от температуры «за бортом». Когда на Рождество в Волгограде и области ударили 20-градусные морозы, коммунальщики «притопили», чтобы горожане не замерзли в своих домах. Холода продержались больше недели.

- В связи с тем, что в январе 2023 года среднесуточная температура по городу Волгограду наиболее низкая по сравнению с прошлым годом, фактическое потребление тепловой энергии было увеличено для поддержания нормативного температурного режима в помещениях, - прокомментировали в госжилнадзоре.

Причина 3: перерасчет

Для жителей Волгоградской области, за исключением Волгограда и Камышина, плату за отопление делят на 12 месяцев. И сумма в квитанции за январь может вырасти в связи с корректировкой платы, исходя из показаний общедомового прибора учета. Также перерасчет сделали волгоградцам за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества.

- В случае применения порядка расчета платы за коммунальные ресурсы на СОИ в 2022 году исходя из норматива потребления или среднемесячного объема, в первом квартале 2023 года должен быть произведен перерасчет, - поясняют в ведомстве.

Сумму должна рассчитать как разницу между начисленной платой и платой по показаниям общедомового прибора учета.

Куда жаловаться на огромные счета за коммуналку в Волгограде и области

Получить разъяснения по вопросам начисления платы за ЖКУ можно, обратившись в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области по телефону (8442) 35-27-11 (вт. и чт. с 9.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 12.48).

Если в вашем доме плату за коммуналку явно посчитали с нарушением, пишите обращения и жалобы, приложив копии платежек, по адресам:

- в Волгограде - в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А);

- в Волжском – в контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);

- в Михайловке и Камышине, Урюпинске и Фролово - в администрацию города;

- в районах региона – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А).

Направить жалобу можно почтой с подтверждением личности, лично, предъявив паспорт, проще всего сделать это через ГИС ЖКХ, имея регистрацию на госуслугах.

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Платеж за тепло в морозном январе 2023 года в некоторых домах Волгограда вышел около 100 рублей за квадратный метр площади квартиры, многие увидели в платежках колоссальные цифры - до 5-7 тысяч в месяц (подробности).