Рассказываем, куда сходить и где интересно провести 14 февраля в Волгограде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День влюбленных или День святого Валентина 14 февраля 2023 года в Волгограде будут отмечать все те, кому не чужда романтика. Специальную праздничную программу в этот день подготовили концертные залы, театры и музеи, торговые центры и многие другие заведения. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить и где интересно провести 14 февраля со своей половинкой, а также найти близкого человека, если вы одиноки.

In love с полнокупольными спецэффектами в планетарии

Музыкальную программу In love с полнокупольными спецэффектами и флером любовной романтики подготовили ко Дню всех влюбленных в Волгоградском планетарии. Чарующие звуки скрипки известной волгоградской скрипачки Анны Шеремет, лучшая музыка всех времен и народов, а также мелодии из любимых фильмов унесут зрителей в мир любви и красоты. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: 8(8442)24-18-80, 8-991-082-24-94, билеты онлайн - volgogradplanetarium.ru. 14 февраля 2023 в 19.00. Билеты: 500 руб. 6+

«Влюбленные в джаз» в выставочном зале музея Машкова

В День влюбленных в выставочном зале музея Машкова квартет «А-ДЖАЗ» представит программу «Влюбленные в джаз». Для волгоградцев прозвучат самые красивые и нежные композиции классики джаза и советские хиты в авторской джазовой обработке. Выставочный зал Музея Машкова, ул. Чуйкова, 37. Телефон для записи: 8(8442)24-16-79. 14 февраля 2023 в 18.30. 6+

Музыка Людовико Эйнауди в ЦКЗ

«Оркестр Неоклассика» представит волгоградцам 14 февраля в сольном прочтении пианистов лучшие произведения одного из выдающихся представителей неоклассики - итальянского композитора Людовико Эйнауди. Среди них будут и саундтреки к известным фильмам, и многие другие хиты. ЦКЗ. 14 февраля 2023 в 19.00. Билеты: от 1000 руб. 6+

День влюбленных в книгу и speed dating в Горьковке

14 февраля - это не только День святого Валентина, но еще и Международный день дарения книг. Поэтому библиотека имени Горького по традиции приглашает всех волгоградцев присоединиться к акции «День влюбленных в книгу» с выставками, интересными конкурсами, викторинами и фотозонами. В этот день сюда можно принести в дар книги, которые по каким-то причинам стали вам не нужны.

Вечером 14 февраля 2023 года для всех, кто ищет близкого человека, в электронном читальном зале библиотеки имени Горького пройдет праздничная романтическая встреча формата speed dating - «быстрые свидания». Помимо знакомств волгоградцев ждут поэтические чтения, авторский квиз на романтическую тематику, тесты на совместимость и сертификат на одну вечную любовь (предварительная регистрация: 8-927-068-80-86, elbooks@vounb.ru). 18+

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15. День влюбленных в книгу - 14 февраля 2023 с 10.00 до 20.00. Вход свободный. Speed dating – 14 февраля 2023 в 17.00. Нужна регистрация.

«Классика в джазе» в консерватории

14 февраля волгоградцев, которые хотят порадовать или только ищут свою половинку, приглашают на премьеру программы «Классика в джазе». Оркестр «Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова решил соединить мелодии классиков с энергией и свободой джаза, и доказать, что творения Чайковского и Рахманинова с поразительной лёгкостью соглашаются породниться со свингом. Консерватория им. Серебрякова, ул. Мира, 5а. Т. (8442) 50-50-09. Билеты онлайн - volgograd-concert.ru. 14 февраля в 18.00. Билеты: 400 руб. 12+

«Кармен» для любителей оперы

Любители оперы могут порадовать свою половинку, сходив на «Кармен» Жоржа Бизе в Царицынской опере. Спектакль в постановке режиссера из Австрии Грига Скоморовски идет на французском языке с синхронными русскими субтитрами. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 12 февраля в 17.00. Билеты: от 250 руб. 12+

Программа обновляется и дополняется.