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Экономика3 февраля 2023 10:20

Эксперты обратили внимание, что в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%

В первый месяц 2023 года в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» было выдано свыше 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 млрд рублей, что в 1,7 раза по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В топ-3 регионов по объему выдач «Ипотеки с господдержкой-2020» в январе вошли Москва и область (5,7 млрд рублей), Краснодарский край (2,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2 млрд рублей). Средний размер кредита по итогам первого месяца 2023 года составил 6,5 млн рублей.

Предельная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в других регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение размера ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно. Максимальный срок кредитования может достигать 30 лет. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

БИЗНЕС-ПРЕСС