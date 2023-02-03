Эксперты обратили внимание, что в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В топ-3 регионов по объему выдач «Ипотеки с господдержкой-2020» в январе вошли Москва и область (5,7 млрд рублей), Краснодарский край (2,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2 млрд рублей). Средний размер кредита по итогам первого месяца 2023 года составил 6,5 млн рублей.

Предельная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в других регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение размера ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно. Максимальный срок кредитования может достигать 30 лет. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.