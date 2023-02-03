В Волгограде в музее-заповеднике «Сталинградская битва»«оживят» экспозицию технологиями дополненной реальности

Фото: пресс-служба музея-заповедника Сталинградская битва

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» представлена огромная коллекция экспонатов. И на некоторые из них можно взглянуть по-новому.

Экспозицию «оживят» при помощи технологии дополненной реальности от Сбера, она станет более интерактивной. AR-экскурсии в музее должны привлечь еще больше внимания к искусству советских художников.

Используемые технологии позволяют разместить еще больше информации об экспонате и представить его в формате дополненной реальности. Некоторые предметы из коллекции музея можно будет пощупать руками. Достаточно навести камеру смартфона на экспонат, и на экране появятся дополнительные материалы о нем, что даст возможность подробно изучить историю, связанную с конкретной музейной локацией. AR-контент объединен единой концепцией, в основе которой лежит знакомство посетителя с музеем, повествование о событиях Сталинградской битвы.

Фото: пресс-служба Сбербанка

2 февраля начала работать первая локация AR-экскурсии. Наведя камеру смартфона на скульптурную композицию «Победа» в 8-м зале музея-панорамы, на экране появляются вращающиеся письма из фонда музея, которые защитники Родины писали своим близким во время Великой Отечественной войны. Можно прочитать любое письмо, нажав на него на экране телефона. Кроме того, весточки можно прослушать благодаря профессиональной озвучке.

Технология дополненной реальности будет работать в приложении музея «Сталинградская битва», которое можно использовать на устройствах с операционной системой IOS или Android.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко уверен, что AR-экскурсия, будет пользоваться повышенным интересом у посетителей.

- AR-экскурсия позволит сделать посещение музея более увлекательным и запоминающимся, а также привлечь дополнительную молодую аудиторию. Важно отметить, что экскурсия с дополненной реальностью создается в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками музея «Сталинградская битва» и позволяет обогатить его экспозицию дополнительными историческими материалами, - отметил Александр Анащенко.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал, что новые технологии позволяют более подробно изучать историю и заинтересовывать большее число людей.

- Уникальность экспозиции нашего музея заключается в ее насыщенности подлинными предметами, представляющими мемориальную ценность. Однако нельзя не признавать, что сейчас молодое поколение, которое совсем по-другому воспринимает информацию. За последние годы в музеях произошла настоящая революция в части подачи материала, - заявил Алексей Дементьев.

Стоит отметить, в рамках празднования 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Сбера будут проведены работы по реставрации полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырех диорам.