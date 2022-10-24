В Волгограде в конце октября расцвела сирень

После осеннего цветения сирень уже не порадует весной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде по ночам уже холодно, температура близится к нулю, да и дни теплыми уже назовешь. Но в центре на улицах Хиросимы и Пархоменко, а также в Ворошиловском районе вдруг расцвела сирень. Жители города делятся фотографиями природной аномалии в социальных сетях. Пишут, что листву и цветы сирени подпортил ночной морозец, но аромат все равно майский.

В популярных сообществах вКонтакте обсуждают аномалии. Скриншот

- Для Волгограда такие погодные аномалии не редкость. Были годы, когда и сирень цвела, и каштан у медуниверситета. После засушливого периода выпадение большого количества осадков в теплую осень вызывает прорастание почек, которые были заложены на весну следующего года. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, - прокомментировала сайту volgograd.kp.ru наш постоянный эксперт, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры «Садоводство и защита растений» ВолГАУ Татьяна Орлова.

На сирени в Комсомольском саду тоже набухли почки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во-первых, то, что должно было зацвести весной, в следующем году уже не расцветет. Все будет растрачено осенью. Во-вторых, растение потратит на цветение часть питательных веществ, которые накопило, чтобы перезимовать.

- Поэтому такие растения после несвоевременного цветения бывают ослабленными. И, если зима будет аномально холодная, они могут получить повреждения, - резюмирует Татьяна Орлова.