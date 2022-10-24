Волгоградцы жалуются на холод в домах и больнице

Жильцы многих домов остались без тепла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спустя неделю после старта отопительного сезона жители Волгограда продолжают жаловаться на холод не только в своих квартирах, но и в больницах. По сообщениям из соцсетей, большая проблема с отоплением в Тракторозаводском районе. Там замерзали пациенты больницы №4, жители домов на улицах Ополченской, Салтыкова-Щедрина, переулка Ногина, улицы 95-й Гвардейской, 5. Замерзают и жильцы домов в центре, на проспекте Ленина, 16 и на улице Краснознаменской. Где-то причиной отсутствия отопления стали аварии на теплосетях, где-то неполадки в доме, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- 4-я больница на Тракторном, отопления как не было, так и нет. Старики в куртках ходят. Ночью холод собачий, - сообщил в воскресенье Евгений Дубинин.

Причиной холода в больнице стала авария на теплотрассе, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

- К настоящему времени подача теплоносителя в ГУЗ «Клиническая больница № 4» возобновлена, после устранения технологического нарушения ресурс подается в здание в полном объеме, - рассказали корреспонденту сайта volgograd.kp.ru в «Концессиях».

Еще одну трубу с горячей водой прорвало в переулке Ногина.

- В настоящее время бригада уже устраняет нарушение на трубопроводе малого диаметра, снабжающего ресурсом несколько домов. В ближайшее время подача тепла будет также возобновлена в полном объеме, - поясняют в компании.

А вот на улицах Ополченкой, Салтыкова-Щедрина и 95-й Гвардейской теплоноситель к домам подается в штатном режиме.

- Здесь причиной отсутствия отопления в отдельных квартирах может быть завоздушенность локальных участков стояков, образующаяся при запуске внутридомовой сети отопления, - ответили на запрос редакции в «Концессиях».

В любом случае, если в вашей квартире холодно или половина батарей горячая, а половина холодная, первым делом звоните в аварийно-диспетчерскую службу своей УК или ТСЖ. По заявке жильцов коммунальщики должны оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления. Если дело не в этом, то в аварийке вам должны назвать причину, по которой нет тепла, если она касается не только вашей квартиры.

Так, в центре Волгограда, на проспекте Ленина, 16 жильцы уже четыре дня сидят без тепла. По данным управляющей компании, после того, как на прошлой неделе в доме включили отопление, в подъездах потекли новенькие радиаторы, которые установили во время недавнего капитального ремонта. Проблему до сих пор не решили.