Волгоградский ТЮЗ в юбилей Сталинградской Победы представил премьеру спектакля о военном детстве

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский театр юного зрителя в дни 80-летия Сталинградской Победы представил зрителям премьерную постановку о военном детстве. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru со спектакля «Сталинграда «Юрка. Картинки моего детства».

Заслуженный артист РФ Альберт Авходеев поставил спектакль по пьесе известного драматурга Малики Дубиной. Это трогательный рассказ о детях военного Сталинграда, их жизни, страхах, переживаниях и страданиях, которые они вынесли. В основе пьесы – реальные воспоминания. Драматург специально для этого приезжала в Волгоград. 2 февраля зрители выходили из зала потрясенные. Как выразилась одна из зрительниц: «Душу выворачивает наизнанку».

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ