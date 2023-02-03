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Звезды3 февраля 2023 12:08

Волгоградский ТЮЗ в юбилей Сталинградской Победы представил премьеру спектакля о военном детстве

Смотрите фоторепортаж с премьеры спектакля «Юрка. Картинки моего детства»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский театр юного зрителя в дни 80-летия Сталинградской Победы представил зрителям премьерную постановку о военном детстве. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru со спектакля «Сталинграда «Юрка. Картинки моего детства».

Заслуженный артист РФ Альберт Авходеев поставил спектакль по пьесе известного драматурга Малики Дубиной. Это трогательный рассказ о детях военного Сталинграда, их жизни, страхах, переживаниях и страданиях, которые они вынесли. В основе пьесы – реальные воспоминания. Драматург специально для этого приезжала в Волгоград. 2 февраля зрители выходили из зала потрясенные. Как выразилась одна из зрительниц: «Душу выворачивает наизнанку».

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Спектакль «Юрка. Картинки моего детства» в Волгоградском ТЮЗе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураКультура: театр