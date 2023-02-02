Эксперты заметили : количество получателей пенсии на пластиковые карты в Волгоградской области выросло в 1.3 раза

Для перевода пенсионных выплат на карту банка клиенту достаточно обратиться в любое отделение банка в регионе. Специалисты помогут ему подать заявление, оформят дебетовую карту «Мир» и регистрацию на портале Госуслуг.

Также пенсионер может воспользоваться онлайн-сервисом доставки карты на дом и сразу перевести на нее зачисление пенсии. Курьер доставляет банковский пластик по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ о переводе пенсии в банк. После обработки заявки Соцфонд направляет клиенту сообщение с просьбой подтвердить по SMS перевод выплаты на новую карту, затем ведомство рассматривает заявку и дистанционно оформляет зачисление пенсии на эту карту.

При переводе пенсии на карту банка клиенты получают целый комплекс необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные преимущества, в том числе страховку своих карт и счетов от мошенников. Любой пенсионер может бесплатно снимать наличные в банкоматах любых финансовых организаций, получать 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, а также оплачивать услуги ЖКХ без комиссии», – отметил управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты банка, значительно увеличилось и превысило 1 млн человек