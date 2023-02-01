Быть наследниками Сталинградской Победы - высокая честь

Председатель Волгоградского областного отделения ВОО ВДПО Александр Александрович Кадочкин. Фото: ВООВООВДПО

200 огненных дней и ночей продолжалась великая битва на Волге. Победу в Сталинградской битве сложно переоценить. Именно это сражение переломило ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 2 февраля 1943 года – дата, которая навечно останется в памяти потомков и тех, кто пережил те страшные дни.

Победа под Сталинградом далась дорогой ценой - ценой жизни сотен тысяч бойцов и мирных жителей. Каждый из них останется в нашей памяти навечно.

Труженики тыла - взрослые и дети, обеспечивая фронт всем необходимым для Победы, проявили несгибаемое мужество и стойкость. Сколько бы поколений не сменилось - невозможно забыть о том, что им довелось пережить.

Как житель Сталинграда, уверен, что быть наследниками такой Победы для всех нас высокая честь и еще более высокая ответственность.

С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто ковал Сталинградскую победу, пережил тяготы войны и может передать нынешним поколениям память о событиях тех дней. Бесконечная вам благодарность, самые теплые слова и самые искренние поздравления.

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Мы – ваши потомки, всегда будем на вас равняться. С праздником вас! Крепкого вам здоровья, сил и бодрости, долгих лет жизни, благополучия и заботы родных.

Мира вашему дому, счастья вам и вашим близким, дорогие земляки!

С уважением, председатель Волгоградского областного отделения ВОО ВДПО Александр Александрович Кадочкин.

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