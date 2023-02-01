Специалисты «СОГАЗ-Мед» поддерживают застрахованных в любой ситуации

Уважаемые жители Волгоградской области! Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, защитники и дети Сталинграда!

Волгоградский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас с 80-й годовщиной Сталинградской Победы! 2 февраля 1943 года по праву относится к самым величественным датам в истории нашей страны. Бесконечная благодарность и низкий вам поклон, ветераны, за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за ее свободу.

Желаем крепкого здоровья, стабильности, ясного неба над головой, добра, любви, благополучия, радости!

Обращайтесь к страховому представителю, если:

- нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

- возникли претензии к действиям медицинского персонала;

- по иным вопросам в рамках ОМС.

Мы привыкли считать самыми важными документами паспорт, свидетельство о рождении и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Если в сведения об этих документах каким-либо образом вкрадется ошибка, их владелец столкнется с серьезными трудностями. Однако есть еще один документ, актуальность и корректность данных в котором никак нельзя игнорировать: это полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Этот документ дает право застрахованным лицам получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.

Обращаем внимание, что с 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрих-код полиса, контакты страховой компании.

Если данные в полисе ОМС неактуальные

Если информация в полисе ОМС устарела, человек столкнется прежде всего с трудностями в получении медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания. К специалистам страховой компании «СОГАЗ-Мед» регулярно поступают обращения от застрахованных, которые не смогли получить медицинскую помощь из-за того, что в их полисе ОМС содержались устаревшие данные. Также важно знать и о том, что вы сможете получить информацию о возможности бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию только в том случае, если контактный телефон и e-mail, предоставленные вами в страховую медицинскую организацию, являются актуальными.

Пора менять документ

Если вы имеете на руках полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011 г., или не сообщили в свою страховую компанию об изменениях персональных данных, например, о смене фамилии, адреса проживания, номера телефона, электронной почты – обратитесь в офис страховой компании для предоставления данных, чтобы беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь к страховым представителям по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте sogaz-med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются нашими застрахованными. 25 лет успешной работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.