Под Волгоградом объявили в розыск двух сбежавших страусов

Два страуса в ужасе бегают где-то под Калачом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Волгоградом в Калачевском районе разыскивают двух пропавших австралийских страусов эму. Птиц кто-то напугал и они сбежали из вольера у фермера. За помощь в поимке страусов хозяин обещает награду – страусиные яйца, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Три страуса сбежали еще 19 октября. Одного фермеру удалось поймать, двое сейчас бегают где-то в лесопосадках или по степи между Калачом-на-Дону и Пятиморском.

- Три ночи уже прошло. Холода страусы не боятся. Самый главный враг для них – охотники. От собака, от шакала они убегут, - рассказал сайту volgograd.kp.ru фермер Сергей, у которого сейчас живут около трех десятков страусов.

В прошлом году от Сергея летом уже сбегал один страус – пьяные соседи напугали, решили посмотреть диковинных птиц, светили в них ночью фонариком. Потом неделю жил у железной дороги, пока его не нашли. Сейчас жары нет, есть ягоды, трава еще зеленая. Так что страусы могут жить на полях долго.

- Может, какое животное за ними гонялось, они пугливые, сразу бегут врассыпную. Причем напугали страусов сильно, потому что они пробили загородку, дальше два метра высоты, это какой нужен стресс, чтобы перепрыгнуть, - рассказывает Сергей. – Вместе они быть не могут, бегают в разных местах. Обычно выбирают место, где можно спрятаться и ровно, чтобы бегать. Один пошел в сторону ВДСК, где часто бывают охотники, второго я так и не нашел.

Эму существа крайне пугливые. Так что если встретите страуса, даже не пытайтесь ловить, разве что они сами забредут к вам во двор.

- Сразу мне звоните, если обнаружите эму, - просит Сергей, - За помощь в поимке гарантирую страусиные яйца! Они в ноябре начнут нестись.

Телефон владельца страусов – 8(961)662-14-40.