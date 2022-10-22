В Волгограде выбрали подрядчика, который отремонтирует 16 главных дорог

В Волгограде восстановят главные улицы в центре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Волгограда подвела итоги первого аукциона по отбору подрядчика, которому поручат реконструкцию 16 городских дорог в 2023 и 2024 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтировать асфальт на улицах Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов, в том числе на проспекте Жукова, Первой и Второй продольной, будет компания ООО «Аверс», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- В ближайшее время комиссия проверит соответствие компании требованиям законодательства и закупочной документации, после чего с победителем будет заключен муниципальный контракт, - рассказали в администрации города.

Какие улицы отремонтируют в Волгограде в 2023-2024 годах: список

В Дзержинском районе отремонтируют дороги на проспекте Жукова от Джаныбековской до Хорошева, на улице Пермской от проспекта Жукова до улицы Чапаева, а также на улице Чапаева от Пермской до Второй продольной. В Ворошиловском районе обновят улицу Рабоче-Крестьянскую.

Восстановят в этом году и главные улицы в центре Волгограда, в том числе Первую и Вторую продольные магистрали. В список первоочередных на ремонт в Центральном районе вошли 12 улиц: Чуйкова и 13-й Гвардейской, улица Рокоссовского на участке от Ангарской до улицы Ткачева, проспект Ленина от Комсомольской до Краснознаменской, улица Порт-Саида в границах улиц Советской и Чуйкова, улица Родимцева – от Советской до Чуйкова, улица Комсомольскую – от Коммунистической до проспекта Ленина, улица Соколова – от Советской до Чуйкова, улица Невскую, улица Ковентри – от Советской до Чуйкова, а также улица Володарского и Кубанскую.

Чиновники пояснили, почему большинство дорог будут ремонтировать частями. Так, работы на проспекте Жукова разбили на несколько этапов. На ряде объектов, например, на улице Рокоссовского, сейчас большая часть дорожного покрытия в нормативном состоянии. Поэтому в следующем году ремонт там будет выборочным. В мэрии отмечают, что асфальт на этой части Второй продольной и так прослужил почти в 1,5 раза дольше гарантийного срока.

Торги провели заранее, чтобы подрядчик приступил к работе весной, как только позволит погода. Кроме того, скоро станет известно, какая компания будет ремонтировать еще 34 дороги в семи районах Волгограда (список).