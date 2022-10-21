В Волгограде за 51 млн продолжат благоустройство улицы Казахской

Казахскую благоустроят полностью. Фото: Эдуард Пальгунов

В следующем году в Волгограде продолжат обновлять улицу Казахскую. На этот раз благоустроят четную сторону одного из самых оживленных бульваров Советского района - от Университетского проспекта до улицы Новосибирской. Власти объявили аукцион по отбору подрядчика, который за 51,8 миллиона рублей должен завершить работы до 1 октября 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Благоустройства дождется прогулочная зона, вдоль которой расположены школа № 54, ряд других социальных и торговых объектов. Согласно контракту, подрядчик обновит покрытие дорожек на площади порядка 6,5 тысячи квадратных метров. Вдоль улицы поставят 64 фонаря, лавочки, урны. В зеленой зоне сделают поливочный водопровод. После там высадят более 260 деревьев и кустарников - елей, берез, лип, рябин, форзиций. Рулонным газоном укроют более 4,8 тысячи квадратных метров. Также для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, на остановке «Больница №7 (Рынок)» поставят современный павильон.

По итогам рейтингового голосования весной 2022 года, бульвар на улице Казахской занял второе место, набрав более 14 тысяч голосов волгоградцев. Поэтому в следующем году его обновят одним из первых. Работы подрядчик начнет весной, как только позволит погода. Но электронный аукцион власти объявили заранее, чтобы строители успели подготовить технику и закупить необходимые материалы.

Напомним, благоустраивать улицу Казахскую по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» начали еще в 2020 году. За это время сделали нечетную сторону от больницы №7 до Университетского проспекта и сквер у аграрного университета.