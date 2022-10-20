Итоги фотоконкурса «Мой любимый двор»

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 13 сентября по 15 октября 2022 года на сайте volgograd.kp.ru проходил фотоконкурс «Мой любимый двор» Волгоградцы, загружали на сайт фотографии с видами своего двора и боролись за лайки. Сегодня мы публикуем итоги конкурса.

Жители 5 дворов, которые набрали максимальное количество голосов на сайте, получили денежные призы от «Комсомольской правды». Надеемся, что они помогут участникам конкурса сделать территорию у их дома еще уютней и краше. Поздравляем победителей фотоконкурса!

1 место. Марина Медведева, Красноармейский район. 1806 голосов

Фото: Марина МЕДВЕДЕВА

- Тихий и уютный двор в Красноармейском районе города Волгограда. Я родилась в этом доме и 44 года в нем живу. И так заведено, что каждый озеленяет территорию у своего подъезда. Возле дома очень красивые цветы, кустарники и деревья. Лично я сделала часики из пня и посадила тую. Получилось очень мило и красиво, - рассказывает о своем дворе Марина.

2 место. Андрей Катрасов, Красноармейский район. 1691 голос

Фото: Андрей КАТРАСОВ

- Живу на улице Брестской, вокруг дома клумбы и цветы. Однажды вечером был прорыв воды, вырыли котлованы и все разрушили, печально как-то стало. Но после ремонта мы опять сделали клумбы и посадили цветы. Я женщинам помогал, камни носил. На весну планируем оградки пластиковые красивые поставить и тую посадить, - делится Андрей.

3 место. Алексей Медведев, Красноармейский район. 1573 голоса

Фото: Алексей МЕДВЕДЕВ

- Во дворе посадили цветочные клумбы, они всегда радуют глаз, - рассказывает про свой двор Алексей. - А самая главная достопримечательность клумбы - это сосна с большим количеством шишек. Теперь лесная красавица радует всех жителей. На Новый год ее украшаем игрушками и мишурой - очень празднично и красиво.

4 место. Надежда Равчеева, Кировский район. 1556 голосов

Фото: Надежда РАВЧЕЕВА

- Получили квартиру в 1986 году. С тех пор я считаю свой двор своей малой Родиной. Мой двор очень дружный, ухаживаем за ним и облагораживаем все вместе. Я была инициатором установки беседки во дворе. Сделали место для отдыха своими силами, а на днях на лавочках постелили новые чехольчики, ведь у беседки есть крыша.

5 место. Наталия Мешина, Центральный район. 1220 голосов

Фото: Наталия МЕШИНА

- Дом, в котором мы живем - проспект Ленина, 30. Это рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва». Множество туристов проходит через нас. Мы очень любим наш двор, - рассказывает Наталия. - По выходным у нас проводятся спортивные занятия на площадке для желающих. Ведут занятия жильцы нашего дома добровольно - это мастер спортивной гимнастики, ветеран труда, ВГАФК - Г.О. Краснова и мастер спорта А. Савельев - участник программы «Спорт - норма жизни!» (на фото). В мечтах у нас иметь спортплощадку с резиновым покрытием.