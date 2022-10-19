Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасности

Фото: Ирина СИМОНОВА

Одновременно с ростом производства предприятие повышает стандарты главной составляющей технологического процесса – безопасности производства и охраны труда.

Актуальные вопросы создания системы комплексного мониторинга производственных процессов, состояния промышленной безопасности, охраны труда и экологии обсудили руководители компаний «ЕвроХим» и «СУЭК» во время рабочей встречи на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Предварительно советник генерального директора АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Артемьев, советник генерального директора АО «СУЭК» Юрий Руденко и их коллеги посетили важнейшие производственные объекты комбината, изучили особенности всего цикла предприятия – от добычи руды до получения готового продукта.

В сопровождении исполнительного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгения Сахарова руководители спустились в подземный комплекс Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Протяженность выработок рудника, расположенного на глубине более 1000 метров, сейчас превышает 80 километров. Проходку выработок осуществляют комбайны, буровые установки и другая крупнотоннажная горная техника. Добытая с помощью горных машин руда поднимается на поверхность и поступает в обогатительный цикл фабрики.

Руководители осмотрели рудничные сооружения и оборудование, большое внимание уделили особенностям технологического процесса добычи руды, обусловленного спецификой Гремячинского месторождения.

Итоги осмотра рудника участники рабочей встречи подвели на общем совещании по вопросам увеличения мощности добычи руды и дальнейшего формирования технического парка подземного комплекса Гремячинского ГОКа.

Возможность внедрения в производственный процесс комбината новых методов комплексного мониторинга производственных процессов, состояния промышленной безопасности, охраны труда и экологии главы предприятий изучили на площадке сильвинитовой обогатительной фабрики.