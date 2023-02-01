Досмотра машин на оружие и взрывчатку в Волгограде и области не будет

Никакого дополнительного усиления контроля за передвижением транспорта в регионе не вводили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о повышении мер антитеррористической безопасности в нескольких регионах страны, где введен «желтый» уровень террористической опасности и теперь будут досматривать автомобили на наличие в них оружия и взрывчатки. Волгоградская область к этим регионам не относится. Указ коснется нескольких соседних регионов. Никакого дополнительного усиления контроля за передвижением транспортных средств, кроме тех, что были, не введено, сообщили сайту volgograd.kp.ru в аппарате АТК в Волгоградской области.

- Изменения касаются ситуаций при введении и действии «желтого» уровня террористической опасности. В Волгоградской области никакие уровни террористической опасности не вводились. В регионе действует повышенный уровень. И эти указы друг с другом не взаимодействуют, уровни не коррелируются и регулируют различные ситуации, - прокомментировали чиновники

Досмотр автомобилей согласно указу президента от 31 января 2023 года введут в Севастополе и нескольких районах Крыма, в нескольких районах Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. В этих регионах установлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. В Волгоградской области такой вводили ненадолго 10 лет назад – после терактов 2013 года.

Напомним, с 20 октября 2022 года в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности. В зависимости от ситуации и рисков, ограничение движения транспорта и его досмотр может ввести на территории региона губернатор Волгоградской области. Кроме того, глава региона может установить особый режим охраны порядка, охраны и работы военных и гособъектов, а также объектов повышенной опасности, энергетики, транспорта, коммуникаций, связи. Особые меры безопасности введены в регионе в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля 2023 года.

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