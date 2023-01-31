Банки переводят банкоматные сети на российское ПО

Завершение проекта на все устройства самообслуживания планируется в 2023 году.

Банки выбирают отечественное мультивендорное программное обеспечение, зарегистрированное в реестре Минцифры России, и уже перевел на него более 7 тысяч устройств самообслуживания. Решение позволяет избежать дополнительных доработок и необходимости докупать лицензии на каждый новый банкомат.

«Новое программное обеспечение полностью замещает все решения покинувших рынок западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, массово эксплуатируемых на территории России. С уходом западных компаний ускорение темпа перехода на российское ПО стало особенно актуальным, поэтому мы идем с опережением графика», – прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение синхронизируется с выполнением ремонтных или регулярных работ. Это позволяет сократить затраты на выезд инженеров и не увеличивает срок простоя банкоматов. Таким образом, это не только экономит время и средства, но и позволяет производить масштабное обновление ПО банкоматов совершенно незаметно для клиентов.