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Политика20 октября 2022 9:39

В Волгоградской области усилят охрану важных объектов, для жителей ограничений не будет

Все предприятия и организации будут работать в обычном режиме
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы могут жить в привычном ритме, сказал губернатор.

Волгоградцы могут жить в привычном ритме, сказал губернатор.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В четверг, 20 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал оперативный штаб, который создали после введения президентом режима повышенной готовности в нескольких регионах, включая Волгоградскую область. Бочаров заявил, что ситуация в Волгограде и области стабильная, контролируемая, и вводимые меры на жизни жителей никак не скажутся.

- В настоящее время на территории Волгоградской области не планируется вводить меры, ограничивающие обычный повседневный образ, темп, ритм жизни и деятельности жителей, предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную и другую деятельность на территории области, - заявил губернатор.

Он отметил, что переживать не о чем – власти работают над усилением мер безопасности. Особое внимание уделят защите критически важной инфраструктуры. Речь идет об объектах Минобороны, транспорта, энергетики, связи, предприятий с опасными производствами и тех, которые работают над выполнением гособоронзаказа. Охранять будут более тщательно и самих чиновников, а также соцобъекты и места скопления людей.

Напомним, вчера, 19 октября в четырех регионах страны ввели военное положение, в других - те или иные меры, призванные защитить жителей и территории от различных ЧС. Вчера же волгоградский губернатор возглавил созданный после указа президента оперативный штаб. В него вошли представители силовых ведомств и Минобороны.

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