Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

Главные роли исполнили Ирина Ефремова и Дмитрий Мазуров.

Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

Когда-то Элла и Игорь были женаты по большой любви и жили в счастливом браке, воспитывая дочь Дашу.

Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

Но невнимательное поведение Игоря и наступивший семейный кризис привели к тому, что брак распался. Даша выросла и уехала учиться, Элла впервые за долгое время после развода начала встречаться с коллегой-врачом Олегом, а Игорь собирается жениться на своей помощнице Юле, из-за которой, по мнению Эллы, и распался их брак.

Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

Даша до сих пор не может смириться с разводом родителей, считая, что Элла и Игорь всё ещё любят друг друга. Уверенная в том, что новые избранники им не подходят, Даша решает попробовать свести родителей снова.

Любовь Эллы и Игоря оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба несвободны и связаны с обещаниями с новыми спутниками жизни?

Ирина Ефремова, актриса: «На мой взгляд, наша история о том, как два любящих человека не смогли пережить семейный кризис и развелись. Но обрести счастье им не помогли ни расставание, ни отношения с новыми партнёрами... Любовь нужно ценить, а если она настоящая, то останется рядом».

Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

Дмитрий Мазуров, актер: «Мы надеемся, зрительницы увидят в истории наших героев, что безвыходных ситуаций нет, поэтому не стоит отчаиваться. После черной полосы обязательно наступит белая, нужно только чаще разговаривать с любимыми по душам».

Фото: пресс-служба Канала «Домашний»

«Словно не было разлуки»: Скоро на Dомашнем!

Производство: ООО "Стар Медиа Вижн" Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Андрей Тартаков, Ася Гойзман, Татьяна Северюхина Авторы сценария: Ольга Жабина, Полина Конох Режиссёр-постановщик: Глеб Якубовский Оператор-постановщик: Ян Вороновский Художник-постановщик: Сергей Шаламов Редактор: Мария Ваксман Кастинг-директор: Марина Отрощенко

Художник по гриму: Ольга Иолшина Художник по костюмам: Наталья Нестерова В ролях: Ирина Ефремова, Дмитрий Мазуров, Дмитрий Ратомский, Вероника Устимова, Алина Большакова, Наталия Санько, Анна Воропаева, Ольга Белинская и другие.

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