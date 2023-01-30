В Липецкой области сельской ипотекой с весны 2020 года воспользовались более 1500 семей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Льготная сельская ипотека является одним из самых востребованных инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» как в Липецкой области, так и в целом в России. Она направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.

«В Липецкой области с весны 2020 года более 1500 семей смогли улучшить условия проживания в рамках данного мероприятия, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Безусловно, льготная ипотека способствует повышению уровня жизни на селе, делает его местом, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее. В текущем году выдача ипотечных кредитов продолжится».

Анализ одобренных заявок показывает, что в рамках сельской ипотеки дома приобретают во всех районах Липецкой области, но наибольшей популярностью пользуются Липецкий, Добровский, Хлевенский и Усманский районы. Средний возраст клиентов, оформляющих ипотеку, – 37 лет, при этом около половины всех заявок приходится на более молодых жителей региона.

Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке от 0,1% до 3% годовых. Кредит выдается максимум на 25 лет. Данная программа направлена только на индивидуальное строительство жилья и покупку готового загородного дома во всех населенных пунктах Липецкой области, кроме Липецка, Ельца и города Грязи. Можно приобретать объекты незавершенного строительства. Если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет, у юридического лица – не старше трех лет. Предельная величина кредита для жителей нашего регионов составляет 3 млн рублей. Отменено существовавшее ранее требование по обязательной газификации.

Минсельхоз России, под эгидой которого работает программа сельской ипотеки, стимулирует застройщиков развивать село. Сделано уже немало, с начала реализации данного инструмента в 2020 году уполномоченные банки по всей стране выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов. С помощью этого механизма жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили свыше 5,8 млн квадратных метров нового комфортного жилья.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.