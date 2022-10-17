Марк Богатырёв возвращается к «Корням»

Фото: пресс-служба АО «СТС»

31 октября в 19:00 на СТС выходит долгожданное продолжение комедийного сериала «Корни», главные роли в котором исполнили: Марк Богатырёв, Наталья Скоморохова, Владимир Сычёв, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Ксения Корнева, Юлия Сулес, Сергей Бачурский и другие.

Фото: пресс-служба АО «СТС»

Во втором сезоне Дима Королёв (Марк Богатырёв), потерявший девушку и престижную работу в Москве, страдает от депрессии в родном Залещинске. Вернуться в строй помогает новость о парне (Никита Дювбанов) Алёны (Наталья Скоморохова), которая не только наладила личную жизнь, но и создала общественную организацию, чтобы разоблачить мэра Залещинска (Владимир Сычёв). Королёв хочет отомстить бывшей и вступает в предвыборный штаб градоначальника, помогая повысить его народный рейтинг. В ответ принципиальная Алёна выдвигает свою кандидатуру на пост главы города.

Фото: пресс-служба АО «СТС»

«Дима побыл какое-то время в Залещинске, поэтому с него немножко слетели его московские понты, — рассказывает Марк Богатырёв. — Если в первом сезоне он состоял из такой столичной манкости и обаяния, то теперь представляется где-то очень суровым, где-то немосковским простым парнишкой. На протяжении всего сезона желание быть настоящим у него только возрастает. Из человека, который хочет кем-то казаться, он превращается в человека, который хочет просто быть».

Внутренние метаморфозы произошли не только с главным героем, но и с самим актёром, который в перерыве между сезонами женился и впервые стал отцом. «Мне кажется, я стал серьёзнее, потому что вместе с ребёнком появляются и другая ответственность, и другое отношение к жизни», — признавался он.

Роль родителя впервые примерила и его партнёрша Наталья Скоморохова, которая привозила дочь на съёмки в Ярославль. «Надо отдать должное дочке, которая оказалась очень удобным ребёнком. Ведь некоторые дети тяжело адаптируются к новому месту, — делится актриса. — Мы трижды приезжали и уезжали, перемещались и на машине, и на поезде. Это были два сумасшедших месяца. Но она прекрасно справилась с трудностями».

Фото: пресс-служба АО «СТС»

Исполнительница роли матери Димы Королёва Елена Валюшкина вспоминает, что на протяжении двух лет зрители спрашивали её про продолжение истории: «Сериал действительно стал народным. Помню, как после показа первых серий мне писали: "Это моя мама!", "Это наши люди!", "Да это наша семья!", "Это наш город!" А коллеги-актёры поздравляли: "Лена, это классная работа, вы молодцы!" Конечно, это дорогого стоит».

Фото: пресс-служба АО «СТС»

Главным антагонистом нового сезона станет мэр Залещинска, который много лет занимает место градоначальника. Владимир Сычёв отмечает, что в новых сериях его герой стал ещё ярче: «Он и так персонаж очень яркий. И в первом сезоне мы его как раз и заявили таким неординарным человеком. Мало того, что он всех использует, так у него ещё и способности открываются, которые мы не видели до этого».

Актёру особенно запомнилась сцена хоккейного поединка: по сюжету мэр и его соперница Алёна выясняют отношения на льду. «Я давно не стоял на коньках. Но в Ярославле мы все вместе в двадцатиградусный мороз покатались и поиграли в хоккей целую смену. Это было занимательно», — вспоминает Владимир.

Над вторым сезоном работали режиссёр комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Кирилл Васильев и оператор «Кухни» Денис Панов. Группу авторов в качестве креативного продюсера возглавил режиссёр первого сезона Марк Горобец. Новых героев в продолжении истории сыграли Никита Дювбанов («Звоните ДиКаприо!»), Марина Богатова («Два холма») и звезда «Кухни» Жаныл Асанбекова. Одну из ролей — гостью отеля — исполнила дочь Анатолия Папанова Елена Папанова.

«КОРНИ»

Премьера на СТС — 31 октября!

Понедельник — четверг в 19:00

Производитель: «АМиК» («КВН Продакшн»)

Количество серий: 17

Режиссёр-постановщик: Кирилл Васильев

Оператор-постановщик: Денис Панов

Продюсеры: Александр Масляков, Рубен Партевян

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Креативный продюсер: Марк Горобец

Исполнительные продюсеры: Кирилл Балмин, Евгений Титов, Виктор Вдовиченко

В главных ролях: Марк Богатырёв, Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Владимир Сычёв, Сергей Бачурский, Никита Богатов, Виктор Низовой, Никита Дювбанов, Марина Богатова, Артём Сучков и другие

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