Корпоративная спартакиада в «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжается!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Особенность этого проекта не только в современном оборудовании, но и в социальной составляющей. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» вкладывает средства в повышение качества жизни работников, дополнительное образование, строительство комфортабельного жилья и создание достойных условий быта сотрудников, поддерживает любые спортивные начинания работников.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Совсем недавно «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Профсоюзной организацией предприятия организовали турнир по шашкам, целью которого является повышение у работников как логического, так и абстрактного мышления. Шашки – интеллектуальный вид спорта, который требует качественной и систематической подготовки, живого склада ума, благодаря которому спортсмены всегда готовы продумать свой путь к победе на несколько ходов вперед.

Игра в шашки способствует развитию логического мышления, памяти, наблюдательности и внимания. Все перечисленные качества были продемонстрированы участниками турнира в честной борьбе.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Все участники соревновались между собой парами, победитель же был определен по наибольшему количеству завоеванных очков.

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам турнира, победителем стала команда «СОФ» (сильвинитовая обогатительная фабрика).

Второе место – «Управление ГОКа»

Третье место – «Трансстрой»

«Техническая дирекция» заняла четвертое место соответственно.

Ближайшим состязанием станет корпоративный турнир по тяжелой атлетике, настольному теннису и плаванию.