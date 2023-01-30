Фуры могут проехать через город по конкретному маршруту. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

В Волгограде с ночи 30 января до часа ночи 3 февраля 2023 года введены ограничения на транзитный проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в связи с праздничными мероприятиями в честь 80-летия победы в Сталинградской битве (текст постановления). Рассказываем, какой транспорт попадает под ограничения и какой нет, какие грузовики не пустят в Волгоград и по каким улицам можно проехать транзитным фурам и машинам с опасными грузами.

Въезд в Волгоград и передвижение по улицам города с ночи 30 января до часа ночи 3 февраля 2023 года запрещен: транзитным тяжеловесным и крупногабаритным автомобилям, грузовикам, которые перевозят опасные грузы. Под запретом проезд по части города ограниченной Тракторозаводским, Краснооктябрьским, Ворошиловским районами, плюс Центральный район целиком.

Под запрет на въезд в Волгоград не попадают:

- не транзитные тяжеловесные и крупногабаритные грузовики, которые едут в Волгоград;

- грузовики, везущие нефтепродукты, газ и хлор для бесперебойного жизнеобеспечения;

- самоходные машины с вооружением, военная техника, транспорт экстренных служб и силовых ведомств, автомобили, перевозящие специальные грузы.

При этом проезд транзитных фур и перевозка опасных грузов разрешены в Волгограде с ночи 30 января до часа ночи 3 февраля 2023 года по определенным улицам. Так, с севера на юг города можно проехать по маршруту: Дегтярева – Мещерякова – Дзержинского – Дундича - Путиловская – Александрова – дорога до Третьей продольной - Третья продольная – улица Неждановой – Саши Филиппова – Чарджуйская – Ленкоранская – Череповецкая – Елецкая – Огарева (от Рабоче-Крестьянской до Елецкой).

Кроме того, под ограничения попала перевозка опасных грузов по железной дороге транзитом, действует запрет в границах от вокзала Волгоград-1 до станции Волгоград-2. Также в эти дни нельзя грузить взрывчатые вещества, взрывные устройства и ядовитые вещества.