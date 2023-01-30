В облздраве рассказали, как будут работать поликлиники Волгограда 1 и 2 февраля 2023 года

Медучреждения 1 и 2 февраля будут работать в особом режиме Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области 1 и 2 февраля будут выходными из-за празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. В эти дни дней в особом режиме будут работать медучреждения. Сайт volgograd.kp.ru публикует, как будут работать поликлиники Волгограда и области 1 и 2 февраля 2023 года.

По информации облздрава, в праздничные дни неотложных пациентов во взрослых и детских поликлиниках Волгограда и Волжского примут в профильных кабинетах с 8.00 до 20.00, в поликлиниках центральных районных больниц – с 8.00 до 16.00. К узконаправленным специалистам можно попасть на прием 1 и 2 февраля по предварительной записи. Дополнительная информация по работе врачей должна появиться на сайтах поликлиник.

В центрах амбулаторной онкопомощи будут дежурства в одну смену. По утвержденным в поликлиниках и больницах графиках будут работать отделения для пациентов с инфекционными заболеваниями.

В круглосуточном режиме 1 и 2 февраля продолжат работу травмпункты и станции скорой помощи.

Напомним, в Волгоградской области постановлением, подписанным губернатором, утвердили 1 и 2 февраля 2023 года выходными из-за празднования 80-летия Сталинградской Победы. Только официально не будут работать лишь чиновники и бюджетники. Кроме того, мини-каникулы настанут у школьников, но не у всех.