Телефоны горячих линий по отоплению в Волгограде и области опубликовал Госжилнадзор

Во всех домах потеплеть должно к концу недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде и области с 17 октября 2022 года начался отопительный сезон. На то, чтобы в каждой квартире стало тепло, у коммунальщиков есть пять дней. Если к пятнице батареи так и нагрелись, волгоградцам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Также получить ответы на вопросы можно по телефонам «горячих линий» по отоплению, которые открыли во всех муниципалитетах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Жители Волгограда по вопросам отопления могут позвонить на телефоны городской оперативно-диспетчерской службы: 8(8442) 33-63-84, 33-63-92. Телефоны в Волжском - 8(8443) 41-33-33, в Камышине - 8(84457) 4-06-78, 4-06-05, в Михайловке - 8(84463) 2-47-19, 2-49-83, во Фролово - 8(84465) 4-11-66, 4-11-73, в Урюпинске - 8(84442) 4-34-57, 4-34-70, 4-19-65.

Также по вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами, в Волгоградской области работает «горячая линия» госжилнадзора: 8(8442) 35-21-98. Звонки принимают в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00). Телефон Регионального ситуационного центра в сфере ЖКХ: 8(8442) 35-33-66, работает круглосуточно.

Если ваша УК, ТСЖ или РСО бездействуют, пишите жалобы в Жилищную инспекцию Волгограда или в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Отправить обращение можно через ГИС ЖКХ, указав дату и время обращения, в какую управляющую или ресурсоснабжающую организацию обращались, а также период отсутствия теплоснабжения.

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