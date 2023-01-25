Эксперты заметили: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами

В среднем пользователь таких карт совершает в месяц порядка 20 транзакций.

Общий объем трат клиентов по цифровым картам за 2022 год превысил 63 млрд рублей, увеличившись на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты «Мир»: за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей, что в 8,4 раза превышает показатель прошлого года. Объем транзакций по цифровым картам других платежных систем ожидаемо сократился вдвое.

По итогам года количество транзакционно активных цифровых карт увеличилось на 40%. В среднем в месяц траты на одну такую карту составляют порядка 16 тыс. рублей.

«Весь прошлый год платежная инфраструктура адаптировалась к новым условиям работы. Уход международных платежных систем с российского рынка ускорил развитие национальной карты «Мир» и отечественных сервисов, в том числе Mir Pay, который позволяет расплачиваться смартфоном. Поэтому спрос на цифровые карты в 2022 году не только не снизился, но и существенно вырос. При этом оборот по цифровым картам продолжит расти: по нашим прогнозам, за год он увеличится на 15-20%», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.