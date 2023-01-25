Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Зрителей ждут драмы из жизни театральной богемы, комедийный экшн-сериал про горе-полицейского, новые смешные истории о гордых провинциальных пацанах, а еще — захватывающее военно-историческое кино, таинственные триллеры, запутанные детективы и многое другое.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. Конечно, это не значит, что надо заниматься только массовыми проектами — на самую большую аудиторию. Важно находить гармоничный баланс между большими и нишевыми сериалами и кино. Наше меню на первую половину 2023 года полностью соответствует этим критериям. Над проектами для видеосервиса Wink работают лучшие команды сценаристов, режиссеров, продюсеров, актеров, самые известные студии, и у нас общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Фишер»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Откроет премьерный сезон сериальной линейки Wink Originals в 2023 году детективный триллер «Фишер» (18+), который основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. Первый эпизод станет доступен уже 8 февраля. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии», а его шоураннерами стали Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

«“Фишер” — история о том, как один человек, если он маньяк, разрушает жизни многих людей. Он как падающая в болото капля, от которой идут круги, и его зло отравляет все вокруг: одних засасывает в ненависть, других — в горе, но все оказавшиеся рядом — страдают. И наши герои, столкнувшись с таким количеством ужаса, понимают: насилие порождает только насилие», — подчеркнули Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и написали сценарий.

В сериале также снимались Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

«Фишер» — новый партнерский проект Wink с онлайн-сервисом more.tv, сериал также входит в линейку more.tv originals.

«Мерзлая земля»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Следующая премьера — нестандартный детективный триллер «Мерзлая земля» (18+) о женщине, которая бросает вызов системе. В небольшом приморском городке находят труп девушки, по подозрению в убийстве задерживают таксиста Максима. У него алиби, но приехавший из Москвы следователь все равно приписывает ему целую серию убийств. Невеста Максима Лариса начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.

От других сериалов про серийных убийц эту историю отличает точка зрения — зритель видит события глазами женщины. Наблюдая неравную борьбу героини с мощной системой, он вместе с ней распутывает цепочку событий, разбирается в отношениях с ее бывшим мужем, с дочкой и с обществом в целом.

Сложную эмоциональную историю на экране рассказали Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Юрий Чурсин, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.

Производством «Мерзлой земли» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн». Он пополнит линейку сериалов Wink Originals. Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

«Выжить любой ценой»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Отвлечься от мрачных историй поможет другая новинка из линейки Wink Originals — полицейская комедия «Выжить любой ценой» (16+), производством которой занимается компания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.

Странная метаморфоза происходит однажды с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну он скрывает от самых близких? На эти вопросы и ответит экшн-комедия с элементами черного юмора.

«Актрисы»

«Актрисы» (16+) — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли считать беззаботной богемой. И что в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев в развитии.

В работе над драмеди «Актрисы» объединились Студия Валерия Тодоровского, «НМГ Студия» и «Плюс Студия». Режиссером-постановщиком стал Фёдор Бондарчук, автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселёвым также выступает шоураннером проекта. Производством занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва.

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров.

«Актрисы» — очередной партнерский проект Wink и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по выпуску оригинальных сериалов.

«Макс и Гусь»

У сверхпопулярного комедийного сериала про простого пензенского парня «Зёма» появится спин-офф — «Макс и Гусь» (18+), который будет представлен в линейке Wink Originals. Заглавные роли исполняют Никита Кологривый и Владимир Карпук, также в сериале подтвердили участие Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев и другие. Режиссер проекта — Денис Павлов.

В центре внимания авторов сериала по-прежнему смешные и очень реальные истории из жизни провинциальных пацанов. Макс и Гусь регулярно попадают в сложные и сомнительные ситуации, но неизменно находят выход из них. Сериал расскажет, как из обычного каппера Макс превратился в криминального авторитета, контролирующего весь наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес Пензы.

«Операция “Неман”»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Военно-историческое кино остается одним из любимых жанров в Wink. Весной зрителей ждет сериал «Операция "Неман"» (16+) — новая экранизация истории о советских контрразведчиках, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». 1944 год, немецкое командование готовит мощный удар в западной Белоруссии и засылает за линию фронта диверсионную группу. Опытный капитан Алёхин идет по следу осторожного диверсанта Мищенко, отрабатывая каждую версию, немецкий агент снова и снова ускользает, однако момент истины неизбежен.

Главные роли в сериале играют Александр Яценко и Алексей Кравченко. В проекте также заняты Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров.

Сериал создан в партнерстве с телеканалами «Звезда» и «Рен ТВ».

«Балет»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Следующая премьера возвращает зрителей в театральный зал, но на этот раз на сцене — балет. По сюжету сериала «Балет» (18+) в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным и его семьей. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута, не смотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей и интриг, очень далеких от мира искусства.

Сериал «Балет» обещает быть красивым и одновременно жестоким, как и само искусство танца. В проекте участвуют такие звезды, как Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие.

«Балет» пополнит линейку Wink Originals, премьера первого эпизода состоится весной. Создатели сериала — «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия».

«Большая битва»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Поклонников спорта в новом сезоне ждет особое кино — документальный сериал «Большая битва» (18+) о смешанных единоборствах. За последние 20 лет ММА в России стал практически национальным видом спорта. Имена многих бойцов знакомы всем. Однако закулисье этого спорта по-прежнему остается загадкой для болельщиков. Проект познакомит их с жизнью самых известных спортсменов и тренеров ММА.

Сериал снят совместно «НМГ Студией» и «Студией Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета.

Кино в Wink

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты. Это продолжение комедии «Непослушник 2» (12+), новая часть приключенческой анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фантастическое возрождение легендарной комедии «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), кино для просмотра всей семьей «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.

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