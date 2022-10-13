Игорь Артамонов вручил награды лучшим отцам Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Жителей региона, отличившихся в воспитании детей, укреплении семейных традиций, ведущих здоровый образ жизни и дающих примеры успешного отцовства, наградил сегодня в правительстве Липецкой области почетным знаком «За верность отцовскому долгу» губернатор региона Игорь Артамонов. Всего в преддверии всероссийского Дня отца отмечены 25 липчан. Вместе с наградой они получили областные премии по 50 тыс. рублей каждый.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Поздравляя героев дня, губернатор подчеркнул, что роль отца в воспитании детей сложно переоценить. «Вы учите дочерей и сыновей быть справедливыми, честными и самостоятельными. Поддерживаете во всех начинаниях, помогаете преодолевать трудности, прививаете доброе и даете уверенность в завтрашнем дне. Особо уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку. Мы гордимся вами!», – сказал Игорь Артамонов. От имени депутатов награжденных жителей региона поздравил заместитель председателя облсовета Андрей Фролов.

День отца в Липецкой области празднуется с 2008 года. В конце 2021-го был учрежден всероссийский праздник, который теперь отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В целом престижной наградой в регионе отмечены уже 400 человек, включая награжденных сегодня. «Быть отцом – это великая честь и большая ответственность. Таков лейтмотив не только самого праздника, но и всех предшествующих ему событий. Ведь отбор самых достойных кандидатур ведется во всех городах и районах с привлечением общественности, средств массовой информации. В Липецкой области сформировался большой опыт по отбору кандидатур. Регион стал одним из первых в России, где лучших отцов стали чествовать на официальном уровне», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Среди награжденных знаком «За верность отцовскому долгу» все папы являются многодетными. При этом в семье жителя Грязинского района Александра Малолеткина воспитывается 10 детей, липчанин Игорь Кузяков растит восьмерых, а пятеро из них – приемные. Среди лучших отцов – представители разных профессий, это механизаторы, водители, рабочие, священнослужитель, преподаватель вуза, ветеринарный врач, учитель.