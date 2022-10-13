Проверь свои знания и эрудицию

Самые активные участники викторины получат призы от «Ростелекома». А сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» поможет расширить свои знания, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике и цифровым технологиям.

Авторскую рубрику «Вопрос от профессора» подготовила доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань.

Условия участия: после прохождения викторины нужно отправить письмо на электронную почту elmira.kp@mail.ru . В теме письма написать: викторина, свою фамилию и имя. Приложить скриншот с результатом.

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