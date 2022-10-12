Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» стали донорами крови

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За годы присутствия предприятия в Котельниковском районе отремонтированы палаты центральной районной больницы, закуплена мебель для пациентов, в том числе кроватки в детское отделение. В период коронавирусной инфекции компания внесла существенный вклад в оснащение ковидного госпиталя и районной поликлиники необходимыми средствами защиты и медоборудованием.

Предприятие оказывает содействие осуществлению социально-важных гражданских инициатив населения Котельниковского района, в число которого входят и сотрудники комбината. «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже не в первый раз поддерживает волонтерскую акцию сотрудников по сдаче донорской крови, необходимой для пациентов больниц.

В этот раз донорами стали порядка 20 сотрудников Гремячинского ГОКа. Желающие прошли обязательное медицинское обследование перед донацией в мобильном комплексе - медицинские работники измерили вес, рост и пульс донора, проверили артериальное давление, выяснили наличие соматических заболеваний и вредных привычек. После положительного решения врача работники приступили к процедуре.

«Донорство крови - это простой, но очень нужный и важный шаг, который может сделать каждый. Участие в таких акциях - очень почетная миссия, шанс сделать доброе дело и, возможно, спасти чью-то жизнь. Сама процедура кровосдачи организована на высоком уровне, это безопасно и полезно для здоровья», - отметил один из работников «ЕвроХим-ВолгаКалия».