В Волгоградской области в страшной аварии на трассе столкнулись и загорелись две фуры

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 26 января произошла страшная авария, в которой столкнулись две фуры. В результате ДТП большегрузы загорелись. Происшествие случилось в 18.40 на 601 километре трассы Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Дубовском районе, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, подразделения МЧС, - отметили в региональном Главке МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Известно, что один водитель погиб, второго с ожогами скорая помощь доставила в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки по факту страшного ДТП.

- Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой, - уточнили в ведомстве.

Движение на трассе затрудненно. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Движение на участке трассы недалеко от села Горная Пролейка из-за ДТП затруднено.