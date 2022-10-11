В Волгограде начали отделку дома на набережной Красноармейского, квартиры в котором дольщики ждут 12 лет

Дольщики вложили деньги в эту стройку в 2011 году. И никак не дождутся своих квартир. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Красноармейском районе Волгограда новый, уже третий по счету застройщик завершил основные строительно-монтажные работы на объекте по адресу: ул. 50 лет Октября, 36. Дом готов на 50%. Эту 14-этажку с видом на Волгу и на самый большой памятник Ленину начали строить еще в 2010 году, но за первое десятилетие здесь выросло всего два этажа. Только в 2020 году работы вошли в активную фазу. Сейчас застройщик накрывает крышу и приступает к внутренним работам в долгострое. Дольщики, вложившие сюда все свои сбережения, ждут квартиры уже 12 лет.

СЫН УЖЕ ВЫРОС

Нелли Шуваева с мужем и сыном вложила деньги в строительство дома в 2011 году. Всю свою жизнь они прожили в этом квартале и очень обрадовались, когда узнали, что здесь строят высотку, из которой как на ладони будет видно Волгу. Мечтали перебраться из своей старенькой квартиры в новую трехкомнатную на 11 этаже. И мечтают до сих пор. За эти годы сын у Нелли уже вырос, но женщина с оптимизмом смотрит на происходящее и верит, что в следующем году они справят новоселье.

Дольщики вложили все свои сбережения ради этого сумасшедшего вида из окна. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы этот дом вынянчили. Самое тяжелое было наблюдать, когда стройка стояла – объект был заморожен в 2013 году. Каждый день видеть 2 этажа было безумно больно, - говорит дольщица. – Первый застройщик испарился с нашими деньгами. Мы с другими дольщиками собирали деньги, кто сколько мог, лишь бы оставить здесь сторожей, чтобы тут весь кирпич не растащили. Когда стало совсем тяжело финансово, мы пошли к властям. Нас выслушали, и Валентина Гречина, которая тогда была заместителем губернатора, пообещала, что все будет хорошо.

- Когда подключилась региональная власть, процесс пошел. Общими усилиями со всеми дольщиками, застройщиками и властями мы смогли добиться, чтобы строительство возобновилось, - говорит будущий житель дома Олег Князев. Он с супругой в 2011 году тоже вложил деньги в «двушку» на 6 этаже, но так и не дождался квартиры.

И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ

После обращения жильцов в администрацию региона власти не без труда, но нашли добросовестного инвестора, который готов был достроить дом. На тот момент работы были выполнены только на 8%. А вся документация за эти годы устарела, изменились все строительные нормы. Компании ООО «Монумент Плаза» пришлось все начинать буквально с нуля.

Такой дом в итоге появится на набережной Красноармейского спустя 13 лет после начала строительства. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- С нами заключили соглашение, включили дом в региональный перечень проблемных объектов, благодаря чему мы воспользовались помощью областного бюджета, - говорит представитель застройщика Светлана Чуканова. - Нам профинансировали субсидию на технологическое подключение сетей водоснабжения, канализации, наружных электросетей и теплоснабжения дома. Мы получили в качестве компенсации дополнительный земельный участок под строительство жилого дома, он рядом с нашей стройплощадкой. Мы уже сделали проектную документацию, получили положительную экспертизу и готовим документы на получение разрешения на строительство.

Бонусом застройщику бесплатно выделили землю под еще один дом. Его пострят рядом с этим долгостроем. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По этому соглашению застройщик обязан сдать объект в декабре 2023 года. За тем, чтобы работы вновь не заморозились, следит инспекция строительного надзора области.

- Стройка стояла с 2013 года, но сейчас огромный объем работ сделан, даже опережают сроки. Осталось контур закрыть и уйти на внутренние работы, - констатирует заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора Волгоградской области Роман Касьянов.

Строители ежедневно на площадке, сейчас работают с кровлей, вставляют окна, чтобы зимой зайти в здание и заняться внутренними работами.

- Зимой займемся электромонтажными работами, отделкой мест общего пользования, уже смонтировали 4 лифта из 6. Весной выполним благоустройство: сделаем парковку, детскую площадку, озеленение, - говорит Светлана Чуканова.

Строители готовы присутпить к внутренним работам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Почти все дольщики живут рядом и время от времени приходят посмотреть, как идут работы. У них свободный доступ на площадку. Конечно, за 12 лет, которые люди живут в ожидании своих квартир, можно не только несколько раз жениться и развестись, родить и вырастить детей, но и уехать из региона и даже умереть. И только Ленин под окном «такой молодой». Но, по словам активистов из инициативной группы, почти все дольщики дождались возобновления стройки и готовятся праздновать новоселье в следующем году.

- По моей информации, у нас никто не был в трудной экономической ситуации, когда надо было жить в гараже или палатке на стройплощадке, все терпеливо ждали, - говорит Нелли Шуваева.

Может, потому, что и квартиры в этом доме не дешевые – панорамный вид на реку, памятник из книги рекордов Гиннеса и главную набережную района стоит немало. Во многих квартирах будет панорамное остекление лоджий, а на 13 этаже у жильцов будет выход на крышу и собственную террасу с лежаками, мангальной зоной.

ОСТАЛОСЬ 5 ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ

На недавнем совещании с Владимиром Путиным волгоградский губернатор Андрей Бочаров пообещал, что в следующем году проблема с дольщиками в регионе будет закрыта. По информации облстройнадзора, осталось достроить один дом в этом году – второй в жилом комплексе «Ахтуба Сити Парк» в Волжском. И 4 дома в 2023 году, включая этот долгострой на улице 50 лет Октября и дома в ЖК «Парк Европейский». 283 человека перестанут быть дольщиками и станут новоселами.

Это большое достижение, потому что в 2014 году регионе был 101 проблемный объект с обманутыми дольщиками. За это время удалось восстановить права более 9,7 тысячи людей.