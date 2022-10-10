«Как выйти замуж за француза»: Скоро на Dомашнем

Фото предоставлено каналом "Домашний"

Главные роли исполнили Евдокия Лаврухина и Стефан де Дюрфор.

Скромный экскурсовод Даша в силу обстоятельств вынуждена согласиться на неожиданное предложение бывшей однокурсницы Алисы — поработать риелтором на одной из сделок, выдавая себя за неё. Невинная ложь приводит к неожиданным последствиям. Потенциальный покупатель, француз Пьер Сабуров, очарован Алисой. Он приезжает в Россию, чтобы подписать договор и ближе с ней познакомиться.

Каково же было удивление Даши, когда вместо француза Пьера она видит перед собой друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе. Петя её не узнал и, более того, начал за ней ухаживать, между ними завязывается роман. Но чем больше они влюбляются друг в друга, тем труднее Даше признаться, что она не Алиса…

Фото предоставлено каналом "Домашний"

Евдокия Лаврухина, актриса: «Несмотря на то, что моя героиня не всегда готова бороться за свое счастье, у нее все-таки есть характер. Она сильная, смелая и честная женщина, которая умеет отстаивать свои убеждения».

Фото предоставлено каналом "Домашний"

Стефан де Дюрфор, актёр: «Работая над персонажем, мне было очень важно передать ему желание бороться за себя, свое счастье и любовь... Мы достаточно разные люди. Главное наше отличие в том, что я очень энергичный, а он более спокойный и сдержанный. Было интересно играть совершенно не похожего на меня человека. Надеюсь, что зритель проникнется сюжетом и историей моего героя».

Фото предоставлено каналом "Домашний"

«Как выйти замуж за француза»:

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Производство: ООО «СИГМА» Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова Продюсеры: Олег Пиганов, Вика Шахназарова, Ирина Путятина, Людмила Жигалова Автор сценария: Юсуп Разыков Режиссёр-постановщик: Карен Захаров Оператор-постановщик: Арунас Баразнаускас Художник-постановщик: Игорь Гембель Художник по костюмам: Елена Медведко Художник по гриму: Алёна Стрекозова Композитор: Филипп Чернов В ролях: Евдокия Лаврухина, Стефан де Дюрфор, Сергей Подольный, Кристина Шелобкова, Джульетта Геринг, Анастасия Теплинская, Евгений Крылов, Дарья Эгерман, Сергей Иванюк и другие.

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