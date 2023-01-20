Курс на развитие рабочих профессий

Фото: Ирина СИМОНОВА

Предприятие награждает своих мастеров за трудовые достижения, организует обмен и передачу опыта в конкурсах профессионального мастерства, направляет сотрудников на региональные профессиональные соревнования, помогает получить дополнительное образование и повысить квалификацию.

Для комбината, использующего в производственном процессе последние технологии и сложное оборудование, имеет огромное значение создание дополнительной мотивации и привлечение высококвалифицированных специалистов.

В числе лучших сотрудников – токарь пятого разряда Олег Алексеевич Бобров. На предприятие он пришел в 2013 году и видел, как рос и развивался Гремячинский горно-обогатительный комбинат.

Олег говорит, что ему и в голову не приходило, что в будущем он освоит рабочую специальность, ведь в детстве он был абсолютным гуманитарием. Став профессиональным токарем, он и сейчас продолжает много читать, но уже техническую литературу. Так появилась мысль продолжить учёбу в своем направлении, и в 2021 году Олег Алексеевич получил диплом с отличием по специальности «Технология машиностроения».

«ЕвроХим-ВолгаКалий» выпускает востребованную продукцию, поэтому есть уверенность в будущем. На нашем предприятии человека ценят, - и специалистов поощряют, и молодые семьи поддерживают, и спортсменов, и учиться помогают», - объяснил мотивацию своего профессионального роста Олег.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» гордится таким ответственным, целеустремленным, грамотным сотрудником, который свои обязанности выполняет профессионально и с самоотдачей, тем самым завоевав авторитет и уважение коллег и руководителей. Трудовые заслуги на ГОКе высоко ценят, поэтому портрет Олега Боброва размещен среди лучших сотрудников на Доске почета.